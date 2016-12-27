До конца года 14 рекламных щитов отправятся на свалку за счет мэрии Южно-Сахалинска

Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.

Эти работы ведутся в рамках реализации постановления администрации «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». В перечне подлежащих демонтажу конструкций 36 рекламных щитов, расположенных на участке проспекта Мира от улицы Сахалинской до улицы Лесной.

В начале ноября управление архитектуры и градостроительства уведомило владельцев данных конструкций о том, что рекламные щиты установлены незаконно и до 16 декабря должны быть убраны. В противном случае их демонтажом займется муниципалитет, а предприниматели будут обязаны возместить администрации города все понесенные затраты.

В указанный срок владельцы конструкций добровольно демонтировали 16 щитов. До конца 2016 года администрация города снесет еще 14 незаконных конструкций. В рамках муниципального задания этим занимаются специалисты предприятия «Завод стройматериалов им. М.А. Федотова». В работах также задействовано несколько единиц тяжелой техники: кран-балки, грузовики и другие. После спила металлические конструкции увозятся на хранение на полигон твердых бытовых отходов.

Сотрудники управления архитектуры и градостроительства отмечают, что данные мероприятия дорогостоящие. Так, час работы одной единицы техники стоит в среднем две тысячи рублей. Снос рекламного щита занимает несколько часов. Окончательная стоимость всех работ станет известна после их завершения. Однако уже сейчас можно говорить о том, что демонтаж всех 14 конструкций обойдется муниципалитету в несколько сотен тысяч рублей.

Узнать дополнительную информацию о своих рекламных конструкциях владельцы могут в управлении архитектуры и градостроительства администрации города по телефону: (4242) 312-647 (доб. 3).