В автопарках школ Сахалина стало на пять автобусов больше

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В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В минувшие выходные на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области «Гонка сильнейших». В состязаниях приняли участие больше 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском спортивном комплексе «Олимпия парк» прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этот день на помост выходили около 100 спортсменок из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах: с мячом, скакалкой, обручем и булавами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Доставленные на Сахалин машины приобретены на федеральные средства. Они переданы в школы №5 Анивы и №1 Ноглик, а также в образовательные учреждения сел Поречье Макаровского района, Онор Смирныховского района и Костромское Холмского района.
Изготовлены автобусы на Павловском заводе. В каждом - 22 посадочных места, имеется дополнительная ступенька, которая поможет забраться внутрь даже самым маленьким пассажирам. В салоне установлены багажные полки для ранцев, а сидения оснащены ремнями безопасности.
Все машины оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, наружной и внутренней громкоговорящими установками. Специальные устройства препятствуют движению, если двери автобусов открыты. Скорость их перемещения ограничена 60 километрами в час. Кроме того, весь транспорт оснащен тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Сегодня специализированные автобусы перевозят свыше 3 тысяч сахалинских школьников по 114 маршрутам. Автобусный парк области - это 90 единиц муниципальной техники. За два последних года для школ региона за счет средств областного бюджета было приобретено 18 автобусов.
- С 1 января вступает в силу постановление правительства России, которое запрещает перевозить детей на школьных автобусах со сроком эксплуатации свыше 10 лет. На территории Сахалинской области таких нет. Мы уже несколько лет обновляем школьный автобусный парк, чтобы обеспечить безопасность и комфорт перевозок, - подчеркнула глава островной сферы образования.
Стоит отметить, что во всех образовательных учреждениях Сахалинской области сегодня имеются собственные паспорта дорожной безопасности. Автобусы используются для доставки школьников на учебные занятия и внеклассные мероприятия по специальным маршрутам, которые разработаны совместно с органами ГИБДД.
В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В минувшие выходные на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области «Гонка сильнейших». В состязаниях приняли участие больше 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском спортивном комплексе «Олимпия парк» прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этот день на помост выходили около 100 спортсменок из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах: с мячом, скакалкой, обручем и булавами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинской таможне подвели итоги года. За 11 месяцев таможенники перечислили в федеральный бюджет больше 7 миллиардов рублей. Должностные лица ведомства оформили 2 тысячи 966 морских судов и пропустили через таможенную границу России 209 тысяч 125 физических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской таможне.
На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили 17 представителей городских предприятий и организаций, у которых возникла задолженность по уплате налогов. Некоторые из них пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение долга. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Во дворце спорта «Кристалл» завершился турнир по тяжёлой атлетике «Новогодние призы». На помост в этих соревнованиях вышли юноши от 9 до 17 лет, а также девушки, успешно доказавшие, что штанга  дело не исключительно мужское. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака. На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы.
В Южно-Сахалинске начали монтировать информационные указатели на автобусных остановках. До конца года таблички с расписанием движения пассажирского транспорта появятся на 350 павильонах областного центра. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в администрации Южно-Сахалинска.
Эксперты проекта общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали поронайские власти отменить аукцион на отлов и стерилизацию безнадзорных животных на территории района. Сомнительную госзакупку общественники выявили при мониторинге официального сайта государственных и муниципальных закупок. Подробности ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении ОНФ.
Меньше чем за пять месяцев «Совхоз «Тепличный» построил внушительных размеров теплицы площадью два гектара или 20 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1 тысячи 600 тонн свежих овощей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Сахалинской области определены районы-аутсайдеры. Тройку антилидеров назвали в ходе селекторного совещания с островными мэрами. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Сахалинский инвестиционный совет поддержал строительство мусороперерабатывающего завода
Областной совет по инвестиционной деятельности поддержал ряд проектов. Среди них строительство торгового центра для сельхозпроизводителей, гостиница с водным комплексом, индустриальный парк и мусороперерабатывающий комплекс. Подробности ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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