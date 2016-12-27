27 декабря 2016 г., 16:24

Сахалинцы смогут запускать фейерверки на 48 площадках области

Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Жителям и гостям Сахалинской области стоит помнить, что при выборе пиротехники нужно обращать внимание на наличие информации об изготовителе, инструкции по применению на русском языке, о сроке годности, на сохранность фабричной упаковки. Недопустимо использование пиротехники детьми, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения. При использовании пиротехники следует строго соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по эксплуатации изделия - это позволит сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Для обеспечения безопасности населения в местах проведения массовых мероприятий в новогоднюю ночь и Рождество будут выставлены посты пожарной охраны, организовано взаимодействие сотрудников государственной противопожарной службы и полиции по пресечению случаев использования пиротехнических изделий в неустановленных местах и использовании пиротехники детьми.

В период праздничной недели безопасность граждан будут обеспечивать 783 сотрудника МЧС России, в том числе 624 сотрудника пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Сахалинской области и подчиненные подразделения переведены в режим повышенной готовности.

Сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности при обращении пиротехнической продукции можно по телефону доверия главного управления МЧС России по Сахалинской области: (4242) 72-99-99.