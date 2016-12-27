Сахалинские механики научатся ремонтировать самарские ратраки

Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- В островном регионе огромное внимание уделяется закупке специализированной техники для подготовки трасс, как лыжных, так и горнолыжных. Техника новая, а специалистов у нас нет. Поэтому на Сахалин прибыл представитель компании, который поставляет технику. Он провел инструктаж, рассказал все. Теперь устранять неполадки сможем самостоятельно, - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Машины «PistenBully 400» просты в эксплуатации. Техника была создана с немецким подходом и эргономикой.

- С управлением справится даже ребенок. Обучаем мы за два дня, после чего машинист и механик легко справится с машиной. Могу только сказать, что техника очень надежная и устойчивая. Ее невозможно перевернуть. У нее есть лебедка, которая позволяет покорять склоны до 30% уклона, - отметил руководитель сервисной службы компании «Прайм Прайд» Сергей Будылин.

В середине января на Сахалин придут три машины этого производителя. Они появятся в школе зимних видов спорта, спортивной школе по горнолыжному спорту и сноуборду и на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».