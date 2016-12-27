27 декабря 2016 г., 17:46

Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс

Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз - экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- В этот раз это не просто декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде «СпортКвеста». Разыграем памятные и дорогостоящие подарки, - отметили в министерстве спорта.

Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания каждого состязания. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждений министерства спорта: в школе зимних видов спорта (лыжная база), волейбольном центре «Сахалин», дворце спорта «Кристалл», спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», школе летних видов спорта (стадион «Спартак»).

- Соревнования рассчитаны на любителей, людей без особой спортивной подготовки. Веселые старты, эстафеты, игры. Вступить в «СпортКвест» можно в любой момент, не обязательно со второго января, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.

Итоги декады спорта и здоровья подведут 15 января. Помимо главных призов участники розыгрыша смогут получить поощрительные: аксессуары для телефонов от «Мегафона», абонементы в тренажерный зал «Арена», «World Class», билеты в кино от киноконцертного зала «Октябрь», сертификат на посещение японского ресторана «Хоккайдо», продуктовую корзину от магазина «Первый», а также сладкие призы.

- Регистрироваться заранее не нужно. Именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом. На месте будут дежурить волонтеры. Они всегда подскажут и направят, - добавили в пресс-службе регионального минспорта.

Всего на территории Сахалинской области пройдет около 40 спортивных мероприятий. Расписание опубликовано на сайте министерства спорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4242) 67-10-47.