28 декабря 2016 г., 13:15

Сахалинцы и курильчане стали есть больше рыбы

В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

Проект был запущен в апреле 2015 года. Менее чем через месяц состоялись первые поставки продукции. Отгрузка проходила непосредственно с холодильных мощностей предприятий рыбодобывающей отрасли. Главное преимущество проекта - доступная цена за счет оптимальной логистики, заключения прямых договоров, а также применения строго фиксированной торговой наценки - не более 15 %.

Власти и бизнес определили, какой ассортиментный перечень подпадает под новые правила. В него включили 11 наименований рыбы и рыбопродукции. Речь идёт исключительно о свежемороженной неразделанной рыбе, которая является базовым продуктом питания для островитян и может использоваться в качестве сырья для приготовления кулинарных блюд, включая посол, копчение и другое, исходя из предпочтений потребителей. Это горбуша, навага, камбала, минтай, сельдь, терпуг, корюшка, треска и три вида консервов.

За счёт сокращения числа посреднических структур и обеспечения прозрачности хозяйственных операций удалось снизить цену на рыбную продукцию. Например, минтай подешевел в 1,6 раза, терпуг - в 2,8 раза, навага в 1,7 раза, камбала в 1,9 раза, треска в 2,2 раза, горбуша в 1,2 раза.

Понижающий тренд подтверждают и официальные данные Сахалинстата. Согласно его информации, в островном регионе сложились самые низкие цены на рыбу мороженую неразделанную в сравнении с субъектами Дальневосточного федерального округа. В рейтинге островной регион занимает первое место по дешевизне данного продукта - 87,1 рубля за килограмм. Это почти в 1,9 раза дешевле, чем в среднем по дальневосточным субъектам. В ноябре этого года зафиксирована позитивная динамика снижения цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 87,1 рубля за килограмм против 92,7 рубля за килограмм.

В настоящее время в проекте задействовано около 300 объектов торговли по всей Сахалинской области. За полтора года ими продано порядка 2,4 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции, в том числе порядка 19,8 тонны - уловы шестимильной зоны. На сегодня реализованные объёмы выросли почти в полтора раза по сравнению с 2015 годом.

Рост продаж рыбы и рыбной продукции зафиксирован и в разрезе муниципальных образований: в Южно-Сахалинске - на 9 %; в Александровске-Сахалинском - на 50 %; Смирныховском - в 1,3 раза; в Анивском - 1,5 раза; Тымовском - в 1,7 раза; в Холмском, Макаровском, Южно-Курильском, Северо-Курильском - почти в 2 раза; в Долинском - в 2,3 раза; Ногликском - в 3 раза; Углегорском - 3,3 раза. Лидером потребления доступной рыбы стал Корсаковский район, где ее реализовано почти в пять раз больше по сравнению с периодом старта проекта.

Продажа рыбы и рыбной продукции осуществляется не только через объекты торговли. Сегодня активно используется формат ярмарок. В 2016 году их количество в Сахалинской области превысило показатель прошлого года в разы. В настоящее время это широко используемый канал реализации любой продукции. Удельный вес продаж на ярмарках вырос до 1,9 % от общего объёма розничного торгового оборота, что более чем на 230 миллионов рублей превышает данные предшествующего года.

2016 год стал стартовым для проекта по освоению рыбных ресурсов в шестимильной зоне в рамках регионального проекта «Доступная рыба». Его смысл в том, что каждый житель области на основании разрешительных документов может не только выловить для собственных нужд, но и реализовать пойманный улов.

Для этого были определены соответствующие торговые площадки и торговые места на действующих ярмарках. Торговые места размещаются не только в границах населённых пунктов, но и в местах массового вылова. Оборудованы торговые места для рыбаков-любителей соответствующими информационными конструкциями и стилизованными прилавками. Под реализацию проекта запущен формат закупочных центров.