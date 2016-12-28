Жители Сахалинской области взяли больше 477 «дальневосточных гектаров»

С 1 июля в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.

С 1 октября, когда наступил второй этап реализации закона, сахалинцы и курильчане подали 4 тысячи 847 заявлений на предоставление земельных участков. По этому показателю регион оказался на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе после Республики Саха (Якутия) и Приморского края.

- В основном жители области хотят получить участки на юге Сахалина, - рассказала региональный министр имущественных и земельных отношений Елена Гах. - В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и областного центра. Людей привлекает благоприятный климат и развитая инфраструктура территорий. Отмечен интерес граждан и к участкам на берегу моря. Например, сейчас ведется оформление примерно 50 гектаров земли на побережье в селе Охотское под индивидуальное жилищное строительство и для ведения рекреационной деятельности. Есть подобные заявки на земельные участки в селах Рыбацком и Песчанском Анивского района.

По сведениям министра, активно оформляются ранее заброшенные земли сельскохозяйственного назначения в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Смирныховском и Тымовском районах.

В районах области также выполнена задача губернатора о предоставлении участков крестьянским (фермерским) объединениям и жителям для ведения личного подсобного хозяйства. В этом году для этих целей выдано более 630 гектаров - вдвое больше, чем планировалось.

Выполнило отраслевое министерство и задачу по вовлечению в хозяйственный оборот ранее невостребованных земель. Таковых на территории региона в 2016 нашлось 145 гектаров.

В уходящем году в районах Сахалинской области активно велась и инвентаризация земель сельхозназначения. Полученные результаты позволят повысить эффективность управления угодьями, выявить неиспользуемые участки и определить возможность их предоставления для ведения сельхозпроизводства.

В целом деятельность министерства и его руководства получила положительную оценку губернатора.