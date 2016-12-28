28 декабря 2016 г., 13:57

Мать и сын попытались обмануть сахалинскую компанию на 50 миллионов рублей

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Следователи установили, что в июле минувшего года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, изготовили поддельный договор беспроцентного займа, приходно-кассовый ордер и другие документы, согласно которым покойный отец злоумышленника и, соответственно, супруг подозреваемой, якобы дал в заем 50 миллионов рублей одной из местных коммерческих организаций.

С фальсифицированными документами злоумышленница на правах наследницы обратилась в суд с требованием взыскать с частного предприятия крупный долг. Чтобы обман не вскрылся, злоумышленник также изготовил поддельные доверенности от имени директора указанной фирмы, согласно которым он якобы мог представлять интересы коммерческой организации в суде и получать предназначенную фирме корреспонденцию. Поскольку у матери и сына были разные фамилии, то личность «ответчика» изначально не вызывала подозрений у органов исполнительной власти, а владельцы фирмы, не получившие повестку и другие извещения о рассмотрении иска, даже не знали, что являются участниками судебного процесса.

Однако, довести свой преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области установили противоправную схему и задержали подозреваемых. При проведении обыска в их квартире полицейские обнаружили и изъяли фальсифицированные документы, а также поддельную печать исполнительного органа власти.

По ходатайству следствия в отношении 27-летнего подозреваемого южно-сахалинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение финансового мошенничества. Его сообщница, давшая признательные показания, находится под подпиской о невыезде. Оперативные сотрудники и следователи продолжают работу по установлению других эпизодов их противоправной деятельности.