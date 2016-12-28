Узбекам, незаконно привозившим иностранцев на Сахалин, не удалось избежать колонии

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Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
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Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Суд установил, что с декабря 2013 года по июль 2015 года осужденные обеспечивали обратившихся к ним иностранных граждан миграционными картами с поддельными отметками пограничных органов Российской Федерации, а также проставляли в документы, удостоверяющие их личность, поддельные официальные отметки о якобы законном пребывании на территории России.
Суд первой инстанции согласился с позицией государственного обвинителя и определил осужденным наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с принятым решением, мужчины обжаловали его в апелляционном порядке, ссылаясь на суровость назначенного им наказания. Суд апелляционной инстанции, выслушав стороны, в том числе, прокурора, пришел к выводу о справедливости назначенного наказания, размер которого определен с соблюдением требований уголовного закона с учетом тяжести совершенного преступления и личности осужденных.
По результатам апелляционного рассмотрения приговор южно-сахалинского городского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения.
Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.
Сахалинских выпускников меньше всего заинтересовала тема опыта и ошибок
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря. В творческом испытании приняли участие 2 тысячи 435 человек. Из них 2 тысячи 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
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Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
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