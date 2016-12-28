28 декабря 2016 г., 15:57

Узбекам, незаконно привозившим иностранцев на Сахалин, не удалось избежать колонии

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что с декабря 2013 года по июль 2015 года осужденные обеспечивали обратившихся к ним иностранных граждан миграционными картами с поддельными отметками пограничных органов Российской Федерации, а также проставляли в документы, удостоверяющие их личность, поддельные официальные отметки о якобы законном пребывании на территории России.

Суд первой инстанции согласился с позицией государственного обвинителя и определил осужденным наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с принятым решением, мужчины обжаловали его в апелляционном порядке, ссылаясь на суровость назначенного им наказания. Суд апелляционной инстанции, выслушав стороны, в том числе, прокурора, пришел к выводу о справедливости назначенного наказания, размер которого определен с соблюдением требований уголовного закона с учетом тяжести совершенного преступления и личности осужденных.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор южно-сахалинского городского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения.