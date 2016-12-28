Режиссер Карен Геворкян встретился на Сахалине со своей актрисой-нивхой

25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.

В фильме снимались как профессиональные актеры, так и актеры массовки, в числе которых были коренные сахалинцы - нивхи. И вот спустя практически 30 лет встретились режиссер и одна из его актрис Антонина Яковлевна Начеткина. Несмотря на то, что ее роль была в массовых сценах, период, когда происходили съемки, забыть невозможно. Это была яркая, насыщенная и запоминающаяся часть жизни, воспоминаниями о которой она поделилась:

- Мы с Кареном Саркисовичем не виделись с момента съемок фильма. И когда меня пригласили в зал где сидел режиссер, он аж подскочил. Я специально предупредила ведущую, чтобы мы заранее с ним не увиделись, чтобы это был сюрприз, вот сюрприз и удался, все-таки прошло 30 лет. Посидели, повспоминали, как мы снимались. Карен Саркисович отметил, что самое приятное впечатление оставила именно массовка. На встречу я с собой принесла оригинал сценария. Карен Саркисович сделал памятную надпись: «Я потрясен, Антонина Яковлевна, мой дорогой друг, держать в руке сценарий, это для меня встреча с собой. Спасибо за память! Всегда Ваш Карен Геворкян». Вспоминали, что Карен очень требовательный. Ко всем сотрудникам так относился, и порой отправлял их домой, если они не выполняли то, что нужно. Он хотел, чтобы все совпадало, потому что скрупулезно готовился. Режиссер встречался с Владимиром Санги, с Чингизом Айтматовым и другими нивхскими известными людьми, все досконально изучил и полученные знания применял в фильме. Когда проходили съемки на полуострове Шмидта, в них принимали участие в массовых сценах нивхи из Ноглик и Охи. Очень приятно было там находиться, потому что там были бабушки, дедушки, которые знали и язык, и традиции, и обычаи. Я тогда многое там почерпнула. Сама я ведь родилась и жила в Виахту Александровск-Сахалинского района, вокруг нас были в основном эвенки. В Виахту было всего две-три нивхских семьи и, конечно, мы по-нивхски не говорили, я слышала только эвенкийскую речь. А тут, когда меня перевели в Оху, я соприкоснулась именно с нивхами. Сейчас бы я с удовольствием повторила бы то, что было 30 лет тому назад. Иногда вспоминаю эти моменты, до слез прямо. К сожалению, многих снимавшихся в фильме людей старшего поколения уже нет в живых, вот эта память, которая осталась от этого фильма, она очень дорога для меня. Это было самое хорошее время.

На Сахалин режиссер приехал по приглашению регионального министерства культуры и архивного дела и Сахалинского кинодосугового объединения. Творческая встреча состоялась благодаря Илье Шамазову и сотрудникам литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».