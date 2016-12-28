В Сахалинской области станет больше сельхозземель

На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Дополнительные земельные участки позволят Сахалину выращивать большие объемы собственной качественной и безопасной сельхозпродукции, обеспечивать ею местных жителей, а также создавать необходимые запасы кормовых культур для животноводческих комплексов. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяко, принявший участие в заседании Государственного совета. Мероприятие накануне в Кремле провел президент России Владимир Путин. Посвящено оно было обсуждению вопроса «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

Открывая заседание, глава государства подчеркнул, что эффективное развитие страны, улучшение качества жизни людей невозможно без решения накопившихся множественных экологических проблем. Речь, прежде всего, идет о необходимости внедрения новых технологий, которые помогут сберечь окружающую среду, уменьшить загрязнение воды и воздуха, сохранить биологическое разнообразие и уникальные природные объекты, обеспечить население экологически безопасными продуктами питания.

- Вопрос исключительно важный для повышения эффективности, прежде всего всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов - с другой. Напомню, что наступающий, 2017 год объявлен Годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утверждённую стратегию научно-технологического развития России. Понятно, что работа предстоит долгосрочная - на 20, на 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, - это не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. «На потом» откладывать уже невозможно, - отметил Владимир Путин.

Сегодня для многих регионов страны актуальной остается и проблема, связанная с сокращением площадей, пригодных для ведения сельского хозяйства. До недавнего времени из хозяйственного оборота выводились земли и на территории Сахалина. Однако с прошлого года этот процесс был прекращен. Сейчас регион наоборот наращивает сельскохозяйственные площади путем поднятия залежных земель и мелиорации заболоченных почв.

- Обработка данных земель в соответствии с современными экологическими требованиями должна привести к увеличению объемов выращенной на территории региона экологически чистой сельхозпродукции. Будем к этому стремиться, - сказал Олег Кожемяко, комментируя итоги Госсовета. - Сегодня в аграрной отрасли региона реализуется масштабная программа развития, цель которой - появление собственной продукции высокого качества по доступным ценам. Активно внедряются новые технологии как в растениеводстве, так и животноводстве. В результате уже по итогам 2016 года на Сахалине выросло производство картофеля и овощей, а также мясной продукции - свинины и мяса птицы.

Еще одна актуальная для области задача применительно к вопросам экологии связана с ликвидацией отходов производственного и бытового характера. В настоящее время подготовлена территориальная схема обращения с отходами. А на предстоящий год намечен пуск предприятий, которые позволят прийти к решению вопросов переработки и утилизации мусора.

Для того, чтобы улучшить качество воздуха на Сахалине сегодня переводят на газомоторное топливо пассажирский и коммунальный транспорт. Уже действуют несколько специализированных заправочных станций. Расширить их сеть на острове позволит мини-завод СПГ, который планируется ввести в работу в 2017 году.