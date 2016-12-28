В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

- С 2014 года началась процедура по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку. Наши подведомственные учреждения уже прошли эту процедуру, теперь такие же процедуры начинаются в районах. Мы предоставили дорожную карту, по которой им предстоит действовать. На сегодняшний день только Оха и Южно-Сахалинск выполнили приказ Министерства спорта России, - отметила Ирина Радыгина, директор департамента физкультуры и спорта.

Также с 1 января 2017 года вносятся изменения в правила организованной перевозки группы детей автобусами. Для этих целей разрешено использовать транспортные средства не старше 10 лет с момента выпуска. При этом автобус должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров. На него необходимо установить тахограф и аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Региональный министр спорта лично предупредил о новых изменениях директоров подведомственных учреждений. Сейчас они устанавливают системы ГЛОНАСС и приводят транспортные средства в соответствие. Муниципалитетам мы также рассказали о новшествах. Сегодня министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области уделяет особое внимание техническому оснащению подведомственных учреждений. На приобретение техники выделяются субсидии. Спортивные школы зимних видов, летних видов спорта, самбо и дзюдо, а также волейбольный центр уже приобрели новые автобусы, - добавила Ирина Радыгина.

Директор департамента спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области призвала представителей муниципальных образований активней включиться в работу и привести все в соответствии с законодательством. Следующее заседание состоится в новом, 2017 году, где муниципалитеты должны отчитаться о проделанной работе.