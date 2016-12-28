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Новости
17:40   В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей 
                 В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

17:26   Сахалинские власти отчитались о готовности районов к периоду праздников
                 Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

16:57   В Сахалинской области станет больше сельхозземель 
                 На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:29   «Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 10 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

16:09   Режиссер Карен Геворкян встретился на Сахалине со своей актрисой-нивхой 
                 25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.

15:57   Узбекам, незаконно привозившим иностранцев на Сахалин, не удалось избежать колонии
                 Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

15:22   Жители Сахалинской области взяли больше 477 «дальневосточных гектаров» 
                 С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.

13:57   Мать и сын попытались обмануть сахалинскую компанию на 50 миллионов рублей
                 Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

13:15   Сахалинцы и курильчане стали есть больше рыбы
                 В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

27 декабря
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
                 Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские механики научатся ремонтировать самарские ратраки 
                 Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы смогут запускать фейерверки на 48 площадках области
                 Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В автопарках школ Сахалина стало на пять автобусов больше 
                 В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

До конца года 14 рекламных щитов отправятся на свалку за счет мэрии Южно-Сахалинска 
                 Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.

Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине 
                 В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалине увеличился приплод телят
                 В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.

Сахалинские общественники остались недовольны работой островных коммунальных служб 
                 Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.

Сахалинские полицейские изъяли за месяц около 4 тысяч бутылок суррогата
                 Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинцы дадут имя новой зоне отдыха 
                 Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Сахалинцы стали каждый день жаловаться на представителей негосударственных пенсионных фондов
                 Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.

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28 декабря 2016 г., 17:40

В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

- С 2014 года началась процедура по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку. Наши подведомственные учреждения уже прошли эту процедуру, теперь такие же процедуры начинаются в районах. Мы предоставили дорожную карту, по которой им предстоит действовать. На сегодняшний день только Оха и Южно-Сахалинск выполнили приказ Министерства спорта России, - отметила Ирина Радыгина, директор департамента физкультуры и спорта.

Также с 1 января 2017 года вносятся изменения в правила организованной перевозки группы детей автобусами.  Для этих целей разрешено использовать транспортные средства не старше 10 лет с момента выпуска. При этом автобус должен соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров. На него необходимо установить тахограф и аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Региональный министр спорта лично предупредил о новых изменениях директоров подведомственных учреждений. Сейчас они устанавливают системы ГЛОНАСС и приводят транспортные средства в соответствие. Муниципалитетам мы также рассказали о новшествах. Сегодня министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области уделяет особое внимание техническому оснащению подведомственных учреждений. На приобретение техники выделяются субсидии. Спортивные школы зимних видов, летних видов спорта, самбо и дзюдо, а также волейбольный центр уже приобрели новые автобусы, - добавила Ирина Радыгина.

Директор департамента спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области призвала представителей муниципальных образований активней включиться в работу и привести все в соответствии с законодательством. Следующее заседание состоится в новом, 2017 году, где муниципалитеты должны отчитаться о проделанной работе.

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Автор: Острова


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17:40   В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей 
                 В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

17:26   Сахалинские власти отчитались о готовности районов к периоду праздников
                 Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

16:57   В Сахалинской области станет больше сельхозземель 
                 На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

16:29   «Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 10 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

16:09   Режиссер Карен Геворкян встретился на Сахалине со своей актрисой-нивхой 
                 25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.

15:57   Узбекам, незаконно привозившим иностранцев на Сахалин, не удалось избежать колонии
                 Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

15:22   Жители Сахалинской области взяли больше 477 «дальневосточных гектаров» 
                 С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.

13:57   Мать и сын попытались обмануть сахалинскую компанию на 50 миллионов рублей
                 Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

13:15   Сахалинцы и курильчане стали есть больше рыбы
                 В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.

27 декабря
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
                 Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские механики научатся ремонтировать самарские ратраки 
                 Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы смогут запускать фейерверки на 48 площадках области
                 Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В автопарках школ Сахалина стало на пять автобусов больше 
                 В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

До конца года 14 рекламных щитов отправятся на свалку за счет мэрии Южно-Сахалинска 
                 Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.

Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине 
                 В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На Сахалине увеличился приплод телят
                 В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.

Сахалинские общественники остались недовольны работой островных коммунальных служб 
                 Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.

Сахалинские полицейские изъяли за месяц около 4 тысяч бутылок суррогата
                 Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Южносахалинцы дадут имя новой зоне отдыха 
                 Все желающие смогут придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - проспектом Мира и улицей Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Сахалинцы стали каждый день жаловаться на представителей негосударственных пенсионных фондов
                 Ежедневно в органы пенсионного фонда России по Сахалинской области стали обращаться обеспокоенные сахалинцы. Их волнение вызвано появлением молодых людей, которые, представляясь сотрудниками фонда, просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены или сообщают, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении пенсионного фонда России.

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