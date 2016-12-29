29 декабря 2016 г., 10:32

Некоторые дальненцы прожили восемь месяцев без мусорных контейнеров во дворах

Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.

Прокуратура подтвердила, что с 1 апреля 2016 года, когда было выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию, бытовой мусор в селе Дальнее складировался навалом на бетонные площадки из-за отсутствия мусорных контейнеров. Заказчиком строительства домов по адресам: улица Шебунина, 7, 7а, 9, 9а, улица Большая Полянка, 8 и 10а для переселенцев из аварийного и ветхого жилья является управление капитального строительства Южно-Сахалинска. Следовательно, городская мэрия не организовала сбор, вывоз, утилизацию и переработку мусора. Это нарушает право жителей на благоприятную окружающую среду, считают в прокуратуре. В надзорном ведомстве требуют обязать городские власти установить мусорные контейнеры возле данных домов.

- Исковое заявление прокуратуры в суд - это хороший сигнал гражданскому обществу, как можно цивилизованно решать волнующие людей вопросы, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Анатолий Кобелев. - Но напомню, что активисты Народного фронта при обследовании этих домов отметили и ряд других недостатков, которые необходимо исправить: в некоторых квартирах не работает вентиляция, плохо закреплены краны, раковины и ванны. Плиты балконов выглядят так, словно уже были в использовании. Плоские крыши новостроек выполнены без свесов кровли, выступающих за внешний периметр здания. Такие проектные решения способствуют тому, что во время дождя вода будет беспрепятственно стекать по всей стене и попадать в окна. Проектом не предусмотрены пандусы для инвалидов. Таким образом, на взгляд экспертов ОНФ, главная проблема заключается в недостаточно проработанном проекте домов, что обязательно нужно учесть заказчику при новом строительстве.

Сахалинские активисты ОНФ систематически проводят мониторинг в Дальнем, где жители, переехавшие из аварийных домов в новостройки, высказывают претензии к качеству домов, благоустройству дворов, дорогам, жалуются на отсутствие социальной и торговой инфраструктуры, на проблемы с оформлением квартир в собственность.