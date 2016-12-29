Некоторые дальненцы прожили восемь месяцев без мусорных контейнеров во дворах

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Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
Прокуратура подтвердила, что с 1 апреля 2016 года, когда было выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию, бытовой мусор в селе Дальнее складировался навалом на бетонные площадки из-за отсутствия мусорных контейнеров. Заказчиком строительства домов по адресам: улица Шебунина, 7, 7а, 9, 9а, улица Большая Полянка, 8 и 10а для переселенцев из аварийного и ветхого жилья является управление капитального строительства Южно-Сахалинска. Следовательно, городская мэрия не организовала сбор, вывоз, утилизацию и переработку мусора. Это нарушает право жителей на благоприятную окружающую среду, считают в прокуратуре. В надзорном ведомстве требуют обязать городские власти установить мусорные контейнеры возле данных домов.
- Исковое заявление прокуратуры в суд - это хороший сигнал гражданскому обществу, как можно цивилизованно решать волнующие людей вопросы, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Анатолий Кобелев. - Но напомню, что активисты Народного фронта при обследовании этих домов отметили и ряд других недостатков, которые необходимо исправить: в некоторых квартирах не работает вентиляция, плохо закреплены краны, раковины и ванны. Плиты балконов выглядят так, словно уже были в использовании. Плоские крыши новостроек выполнены без свесов кровли, выступающих за внешний периметр здания. Такие проектные решения способствуют тому, что во время дождя вода будет беспрепятственно стекать по всей стене и попадать в окна. Проектом не предусмотрены пандусы для инвалидов. Таким образом, на взгляд экспертов ОНФ, главная проблема заключается в недостаточно проработанном проекте домов, что обязательно нужно учесть заказчику при новом строительстве.
Сахалинские активисты ОНФ систематически проводят мониторинг в Дальнем, где жители, переехавшие из аварийных домов в новостройки, высказывают претензии к качеству домов, благоустройству дворов, дорогам, жалуются на отсутствие социальной и торговой инфраструктуры, на проблемы с оформлением квартир в собственность.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
В апреле на Сахалине пройдет первенство России по вольной борьбе. Такое решение приняли на совещании федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоятся с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сотрудники сахалинского агентства ветеринарии и племенного животноводства проделали большую работу. В полном объеме провели запланированные противоэпизоотичекие мероприятия и диспансеризацию. Три диагностических кабинета получили более высокий статус ветеринарных лабораторий. Прошла аккредитацию лаборатория «Станции по борьбе с болезнями животных № 3». Она получила право проводить исследования инфекционных болезней, общих для человека и животных, паразитологические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области по итогам отчета регионального главы агентства ветеринарии и племенного животноводства Розы Кузьменко.
Сахалинские активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт» выявили, что коммунальные службы и управляющие компании не справляются в полном объеме с расчисткой и обустройством спортивных, детских площадок и дворов, что привело к несчастным случаям. В связи с этим местным органам власти будет рекомендовано исправить ситуацию, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении движения.
Более 1 тысячи 400 сотрудников полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат безопасность во время новогодних и рождественских праздников в Сахалинской области. Такую информацию озвучили накануне в ходе заседания региональной антитеррористической комиссии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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