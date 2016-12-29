Сахалинские поисковики рассказали о находках 2016 года

28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».

Исследователь истории русско-японской войны 1904-1905 года Виктор Янков рассказал об архивной и полевой исследовательской работе, результатом которой стали новые, ранее неизвестные страницы истории войны.

Специалист по авиационному поиску Алексей Охрименко отчитался о работе в рамках всероссийского проекта «Небо Родины», экспедициях на места гибели двух советских фронтовых бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2, методах работы по поиску номеров и идентификации самолетов.

Также поисковики поведали о патриотической работе, которую они ведут для подрастающего поколения, организации выставок, лекций и встреч с учащимися.

В конце встречи, руководитель поискового движения на Сахалине Артем Бандура наградил наиболее отличившихся поисковиков благодарственными письмами и подарками. В фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки были переданы книги, изданные при поддержке «Поискового движения России».