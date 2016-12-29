Больше 5 тысяч контрафактных товаров не пустили из-за границы на Сахалин

В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.



В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.

Сахалинские поисковики рассказали о находках 2016 года

28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».



28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».

Южносахалинцы выберут название новой зоны отдыха до конца года

Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.



Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.

Некоторые дальненцы прожили восемь месяцев без мусорных контейнеров во дворах

Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.



Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.

Сахалинская горнолыжница стала лучшей на этапе Кубка России в Челябинской области

В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей

В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.



В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.

Сахалинские власти отчитались о готовности районов к периоду праздников

Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В Сахалинской области станет больше сельхозземель

На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 10 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Режиссер Карен Геворкян встретился на Сахалине со своей актрисой-нивхой

25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.



25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.

Узбекам, незаконно привозившим иностранцев на Сахалин, не удалось избежать колонии

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

Жители Сахалинской области взяли больше 477 «дальневосточных гектаров»

С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.



С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.

Мать и сын попытались обмануть сахалинскую компанию на 50 миллионов рублей

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сахалинцы и курильчане стали есть больше рыбы

В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.



В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.



Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс

Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские механики научатся ремонтировать самарские ратраки

Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Два дня назад островные механики изучают тяжелую технику в школе зимних видов спорта. В частности, они учатся ремонтировать ратраки. Раньше, чтобы устранить поломку приходилось вызывать специалиста из Самары, представителя компании «Прайм Прайд». После обучения, обслуживать технику будут сахалинцы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинцы смогут запускать фейерверки на 48 площадках области

Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Администрации всех муниципальных образований к настоящему времени определили места для запуска пиротехники. Всего их выделено 48. В Южно-Сахалинске определено четыре площадки, в том числе в планировочных районах Березняки, Старорусское и Дальнее. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В автопарках школ Сахалина стало на пять автобусов больше

В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.



В преддверии новогодних праздников в регион поступила дополнительная партия специализированного транспорта для перевозки школьников. Сегодня ключи от автобусов представителям муниципалитетов вручила министр образования области Наталья Мурашова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

До конца года 14 рекламных щитов отправятся на свалку за счет мэрии Южно-Сахалинска

Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.



Администрация Южно-Сахалинска начала принудительный снос незаконных рекламных конструкций. В настоящее время силами муниципалитета уже демонтированы четыре рекламных щита на проспекте Мира. Оставшиеся будут снесены до конца текущей недели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.