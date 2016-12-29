Талантливая сахалинская молодежь получила областные премии

В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Вы олицетворение того нового поколения, за которым будущее, - обратился к собравшимся министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев. - В ближайший год, мы уверенны, вы будите вносить достойный вклад в развитие Сахалинской области на производстве, в научной сфере, образовании, физической культуре и спорте. Наша общая задача - сделать вас сильными, грамотными людьми и профессионалами в каждой отрасли. Сегодня правительство региона уделяет этому огромное внимание. Реализуются программы по поддержке молодежных движений, молодых семей, талантливой молодежи.

Александра Михаль стала призером сахалинского фестиваля-конкурса «Детско-юношеские ассамблеи искусств». Девушка живет и занимается искусством в Невельске. Саша играет на скрипке. По словам девушки, получать премию оказалось намного волнительнее, чем выступать.

- Мне кажется, премия не дает расслабиться. Ты понимаешь, что нужно работать в два раза усерднее, чем до этого. Груз ответственности прибавляет, - отметила девушка. - Сейчас я все время посвящаю скрипке, готовлю к очередному конкурсу.

Сахалинская тяжелоатлетка Ляйсан Махиянова в этом году стала победительницей первенства Европы, также девушка носит звание чемпионки Первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров.

- Я прилетела на Сахалин 15 декабря, немного отдохнула и опять продолжаю тренировки. Сейчас готовимся к Кубку России, - рассказала спортсменка. - Я очень счастлива, что удалось выиграть. Моя главная соперница была тоже россиянка Мария Петрова. Она проиграла мне 6 килограммов.

Еще одна спортсменка Жанна Костюшкина занимается каратэ. Девушка победила в международных соревнованиях Korea Open. Этим видом спорта Жанна занимается с пяти лет. В будущем планирует стать тренером.

Алина Обеременко ведет общественную жизнь. Девушка стала победителем финального этапа всероссийской акции «Я - гражданин России» в Москве. Алина совместно с командой представляла проект «Путевка в жизнь». Это профориентационный проект, который знакомит молодых сахалинцев с разными профессиями на практике.

- Я уже попробовала себя в профессии повара и железнодорожника. Но пока не нашла для себя нужный вариант, поэтому продолжаю поиск. И другим помогаю определиться, кем стать в будущем, - поделилась Алина Обеременко.