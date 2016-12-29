29 декабря 2016 г., 17:33

120 сахалинских дзюдоистов посоревновались под Новый год

Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 - 2006 и 2007 - 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

- Многие из участников еще не имеют богатого соревновательного опыта. Но они боролись, старались и показали все, чему научились на тренировках, - сказал заместитель директора «СШ самбо и дзюдо» Виктор Кириков.

Конкуренцию сверстникам пытались составить девочки. Победительницами турнира они не стали, но тем не менее сумели завоевать две награды. Ксения Жмакина - бронзовый призер в старшей возрастной группе, а Богдана Четырина - в младшей.

Среди мальчиков 2007 - 2008 годов рождения первые места в своих весовых категориях заняли Максим Коротыч, Егор Пустовит, Денис Козик, Артем Пазына, Павел Губенко, Федор Митрофанов, Артемий Макаров, Даниэль Бердикулов, Денис Четвериков. При этом Павел Губенко оказался единственным, кто сумел победить на Новогоднем турнире второй год подряд.

В старшей возрастной группе первенствовали Руслан Фадеев, Эдуард Макаров, Давид Резанко, Игорь Гатаулин, Рустам Бикбаев, Игорь Кочур, Даниил Чернявский, Ян Токранов, Илья Бакутин, Георгий Билык, Ярослав Сухоруких.

- Илья Бакутин и Ярослав Сухоруких принимали поздравления с победой второй год подряд. Приятная стабильность! - подвел итоги турнира тренер-преподаватель Евгений Шабашов.