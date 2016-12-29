29 декабря 2016 г., 17:47

Южносахалинцы и гости города смогут посетить предновогоднюю ярмарку

Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Свою продукцию представят порядка двух десятков местных сельхозтоваропроизводителей и рыбоперерабатывающих предприятий. Жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, а также овощи в широком ассортименте по доступным ценам напрямую от производителя.

На время работы ярмарки на этом участке улицы Карла Маркса будет ограничено движение автотранспорта.

В пятницу и субботу пройдут заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки выходного дня за магазином «Техник» по улице Ленина, где можно купить продукцию с минимальной торговой наценкой. В пятницу ярмарка работает с 10:00 до 17:00, в субботу - с 9:00 до 15:00.

Информация о дальнейшем графике работы ярмарок будет опубликована в 2017 году.