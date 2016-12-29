Невельский угледобытчик перевыполнил план на год

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Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Значительно увеличена доля экспортного топлива. В 2016 это 700 тонн, тогда как в прошлом страны азиатско-тихоокеанского региона купили 260. Самый активный покупатель сахалинского угля - Южная Корея
80 % добытого «Горняком» угля осталось на Сахалине. Компания - основной поставщик твёрдого топлива для островных нужд. А с 2016 года она также обеспечивает котельные Камчатки, Командорских и Курильских островов.
С увеличением объемов добычи переоснащается и увеличивается парк техники. Только за 2016 год прибавилось больше 30 единиц экскаваторов, погрузчиков и других современных машин для добычи и переработки твердого топлива. Численность работников компании выросла с 800 до 1000 человек. В основном это рабочие специальности.
Социальные обязательства градообразующей компании на сегодняшний день весьма существенны: это ремонт дорог в Невельске, помощь малообеспеченным семьям. Храм иконы Божией Матери «Призри на смирение», построенный на средства «Горняка» в Невельске, освящен в уходящем году святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В списке «добрых дел» так же участие в строительстве яхт-клуба, концерт Михаила Шуфутинского на день рождения города и реконструкция городского пляжа.
Как утверждают в компании, такой мощный рывок в развитии «Горняк» совершил без вливаний из бюджета Сахалинской области, исключительно за счёт собственных средств предприятия.
В планах на предстоящий год у угледобывающей компании увеличить добычу угля до двух миллионов тонн. Возросла нагрузка на Невельский порт, ему предстоит серьезная реконструкция. Главный инженер компании, Алексей Хомяков рассказал, что уже в первой половине 2017 года начнется реконструкция третьего причала и модернизация инфраструктуры порта, приобретение спецтехники, такой как мультидокеры и перегружатели.
Всего за 11 месяцев на Сахалине добыто 6 миллионов 128 тысяч тонн угля. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. На экспорт отгружено 4,5 миллиона тонн твердого топлива, что 1 миллион 200 тысяч больше, чем в прошлом году.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
В Миассе Челябинской области завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе. Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В сахалинском Минспорта обсудили новые правила перевозки детей
В министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области обсудили модернизацию системы подготовки спортивного резерва, профессиональные стандарты и правила перевозки детей. В совещании приняли участие специалисты из Анивы, Углегорска, Южно-Курильска, Макарова, Поронайска, Корсакова, Долинска, Томари, Южно-Сахалинска, Охи, Ноглик, Тымовского, Холмска и Александровска-Сахалинского. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном Минспорта.
Сахалинские власти контролируют готовность систем жизнеобеспечения в муниципальных образованиях к работе в период новогодних и рождественских праздников. Этой теме было посвящено совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель. Еще большие площади под сельскохозяйственное производство (около 7 тысяч гектаров) планируется прирастить в 2017, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
25 декабря в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась творческая встреча с кинорежиссером, сценаристом, оператором Кареном Геворкяном. Режиссер снимает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В том числе, он создал легендарный игровой фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» (представлен широкой публике в 1990 году), повествующий о жизни нивхского народа на берегу Охотского моря. О встрече ТИА «Острова» сообщили в музее.
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции. Ранее, приговором южно-сахалинского городского суда были осуждены два гражданина Республики Узбекистан, которые в составе организованной преступной группы организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
С 1 июня в Сахалинской области заключено 826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами». Жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. По этому показателю островной регион лидирует на Дальнем Востоке. Об этом в своем итоговом отчете сообщила Елена Гах, министр имущественных и земельных отношений региона.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Фигурантами являются 27-летний и 51-летняя жители Корсакова, мать и сын. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба». На нем подвели предварительные итоги реализации проекта в 2016 году. Подробности ТИА «Острова» сообщили в региональном правительстве.
Участники сахалинской декады спорта поборются за экшен-камеру и сезонный ски-пасс
Со 2 по 8 января в Сахалинской области пройдет декада спорта и здоровья. Островитяне смогут поучаствовать в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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