29 декабря 2016 г., 18:10

Невельский угледобытчик перевыполнил план на год

В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».

Значительно увеличена доля экспортного топлива. В 2016 это 700 тонн, тогда как в прошлом страны азиатско-тихоокеанского региона купили 260. Самый активный покупатель сахалинского угля - Южная Корея

80 % добытого «Горняком» угля осталось на Сахалине. Компания - основной поставщик твёрдого топлива для островных нужд. А с 2016 года она также обеспечивает котельные Камчатки, Командорских и Курильских островов.

С увеличением объемов добычи переоснащается и увеличивается парк техники. Только за 2016 год прибавилось больше 30 единиц экскаваторов, погрузчиков и других современных машин для добычи и переработки твердого топлива. Численность работников компании выросла с 800 до 1000 человек. В основном это рабочие специальности.

Социальные обязательства градообразующей компании на сегодняшний день весьма существенны: это ремонт дорог в Невельске, помощь малообеспеченным семьям. Храм иконы Божией Матери «Призри на смирение», построенный на средства «Горняка» в Невельске, освящен в уходящем году святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В списке «добрых дел» так же участие в строительстве яхт-клуба, концерт Михаила Шуфутинского на день рождения города и реконструкция городского пляжа.

Как утверждают в компании, такой мощный рывок в развитии «Горняк» совершил без вливаний из бюджета Сахалинской области, исключительно за счёт собственных средств предприятия.

В планах на предстоящий год у угледобывающей компании увеличить добычу угля до двух миллионов тонн. Возросла нагрузка на Невельский порт, ему предстоит серьезная реконструкция. Главный инженер компании, Алексей Хомяков рассказал, что уже в первой половине 2017 года начнется реконструкция третьего причала и модернизация инфраструктуры порта, приобретение спецтехники, такой как мультидокеры и перегружатели.

Всего за 11 месяцев на Сахалине добыто 6 миллионов 128 тысяч тонн угля. Это на 1,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. На экспорт отгружено 4,5 миллиона тонн твердого топлива, что 1 миллион 200 тысяч больше, чем в прошлом году.