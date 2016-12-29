В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Жители Дальнего жалуются на то, как сложно уехать утром в город из-за недостаточной вместимости автобусов маршрута № 81. Необходимо учесть и транспортную доступность нового детского сада и школы, которая находится в селе, а также обеспечить возможность без пересадок добираться до социально значимых, культурных и спортивных объектов, расположенных в центральной части Южно-Сахалинска (городской парк, Дворец детского творчества, бассейн, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»).

- Наша задача - обеспечить комфортное передвижение горожан на общественном транспорте и скорректировать это движение так, чтобы жалоб больше никогда не поступало. На сегодняшний день у нас есть все необходимое, чтобы полностью закрыть потребности жителей этой части города в автобусном сообщении, - подчеркнул мэр.

Сергей Цыбулин взял поручения в работу, отчитался о сделанном и о ближайших перспективах по корректировке маршрутов. Так, с сентября к маршрутам № 81 и 81П добавились автобусы № 104 (средний класс), которые заходят в новый микрорайон Дальнего по улице 1-ая Московская, огибают часть микрорайона и выезжают на улицу Ударная. В январе эта схема будет скорректирована.

- Как раз для обеспечения остановки автобусов у магазина «Магнит» и нового детского сада в районе новостроек мы разработали новую схему движения 104-го маршрута, - доложил Сергей Цыбулин. - При движении из села Дальнее автобусы будут двигаться по улице Ударная, через остановку «Магазин «Магнит», поворачивать в новостройки на улице Алых роз и, проезжая у детского сада по Рассветной, возвращаться на 1-ю Московскую и уходить на Холмскую.

Пока по такой схеме автобус будет ходить только в направлении из села в город. Как только на перекрестке улиц Алых роз и Ударной установят светофор, автобус пойдет в обе стороны.

В ближайшее время для удобства и безопасности детей, которые учатся в селе, автобусная остановка будет перенесена ближе к зданию школы - ее оборудуют в районе перекрестка улиц Ударной и Октябрьской. Ведется работа по замене большей части автобусов на автобусы среднего класса и по запуску автобусов среднего и большого класса на маршруте № 105.

Что касается транспортной доступности культурных и спортивных объектов, Сергей Цыбулин доложил, что переговоры с перевозчиками проведут и предложат варианты по продлению маршрутов с учетом расписания детских спортивных секций. На организацию потребуется несколько месяцев. Проработают и возможность запустить автобусы по улицам Крымской и Большая полянка, что позволит охватить большую часть новостроек.

Обо всех этапах и результатах исполнения поручений управление транспорта будет отчитываться мэру регулярно.