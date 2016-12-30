30 декабря 2016 г., 10:28

Главный врач невельской больницы оплачивал штрафы за счет медучреждения

Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.

По версии следствия, в январе 2016 года государственная инспекция в Сахалинской области проверила, правильно ли соблюдаются требования трудового законодательства в невельской центральной районной больнице. В результате выявлены нарушения, допущенные главным врачом. На основании постановления главного государственного инспектора труда, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

В июне 2016 года сотрудники министерства экономического развития Сахалинской области проверили, правильно ли в больнице соблюдаются требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. В результате выявлены нарушения, допущенные главным врачом. На основании постановления министерства, последнему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Одновременно по результатам данной проверки было назначено административное наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей руководителю контрактной службы невельской больницы.

В нарушение порядка исполнения административного наказания, согласно которому административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, подозреваемый давал указания бухгалтерии оплатить вышеуказанные штрафы за счет денежных средств учреждения, поступающих на оказание платных услуг.

Таким образом, в период с февраля по июль 2016 года, главный врач, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, причинил ущерб своей больнице на общую сумму 60 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.