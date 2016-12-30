30 декабря 2016 г., 12:39

В новогоднюю ночь по улицам Южно-Сахалинска будут ходить семь автобусов

Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

На маршрутах № 3, 10 в новогоднюю ночь будут курсировать по три автобуса, интервал движения - полчаса.

Маршрут автобуса № 10 пройдет через центральные улицы города между остановками «Отдаленная» (ул. Инженерная) и КПП (Северный городок, Ново-Александровск). В первый рейс от остановки «Отдаленная» автобус выйдет в 22:55 и далее в 23:25, 23:55, 00:25, 00:55, 01:25, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 03:55. Последний автобус от «Отдаленной» отправится в 4:25 и пойдет в гараж. От остановки «Северный городок» в центр первый автобус отправится в 23:40 и далее в 00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, последние автобусы в 04:10 и 04:40 также пойдут в парк.

Маршрут № 3 начнет движение из Хомутово через Октябрьский до железнодорожной больницы. От ж/д больницы отправление в 23:05, 23:35, 00:05, 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05, последний рейс в 04:35 - в парк. Из Хомутово рейсы в 23:50, 00:20, 00:50, 01:20, 01:50, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50; последние автобусы в гараж - в 04:20, 04:50.

Жители Дальнего смогут добраться до города на автобусе № 105. Маршрут следования: Дальнее - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Вокзальная - ул. Антона Буюклы - ул. Ленина - ул. Пуркаева, остановка «11-й микрорайон» (конечная). Из Дальнего автобус будет отправляться в 00:30, 02:30; 03:30 (в парк). От улицы Пуркаева в 00:00; 02:00; 03:00.

Обращаем внимание, что в дни новогодних каникул с 1 по 8 января интенсивность автобусного движения будет снижена, интервалы увеличатся в два раза. При этом выходить на линию в первый рейс и заканчивать маршрут автобусы будут по обычному расписанию.