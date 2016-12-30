На Сахалине завершился четвертый проект «Доктор Клоун»

В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.

Праздничный вечер прошел в веселой, игровой форме: ребята в очередной раз примерили свои сценические образы, чтобы развеселить и порадовать гостей праздника - представителей и воспитанников сахалинской региональной общественной организации «Общество детей - инвалидов «Ариди», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», корсаковского подросткового волонтерского клуба «Мы вместе».

В ходе праздничной программы руководитель проекта Светлана Инявкина поблагодарила представителей организаций и учреждений за помощь и поддержку, которую они оказывают молодым волонтерам, и отметила труд ребят, решивших попробовать себя в непростой, но благородной роли добровольцев. Самые активные и ответственные волонтеры были отмечены благодарственными письмами и награждены памятными подарками.

- «Закрытие проекта» - это только на бумаге! Проект развивается, набирает обороты, - отметила Светлана Инявкина. - Впереди у нас еще очень много планов, идей и творческих задумок.

Начало добровольческого проекта под названием «Доктор Клоун» было положено 5 декабря 2013 года. Его продолжением стал проект «Доктор Клоун: радость общения», который был реализован с октября 2014 по март 2015 года. Третий проект с таким же названием был поддержан компанией «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия» и Центром молодежных инициатив. И наконец, четвертый проект «Доктор Клоун спешит на помощь!» успешно воплотился благодаря совместной работе администрации Южно-Сахалинска и «Центра молодежных инициатив».

Основной целью проектов является вовлечение волонтеров в социально значимую деятельность для организации благотворительных мероприятий для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию.

В течение четырех проектов было проведено около 73 еженедельных обучающих занятий с волонтерами и 47 мероприятий, охват участников которых составил около 1 тысячи 500 мальчишек и девчонок из разных городов области.

В завершении мероприятия руководитель и участники проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!» выразили благодарность всем тем, кто внес значительный вклад в реализацию благотворительных мероприятий: депутату городской думы Николаю Артеменко, клоуну Гоше (Анатолий Дубов), Светлане Петровой («Шоу мыльных пузырей»), профессору Открывашкину (Антон Болтунов), руководству театра «Карабаса-Барабаса», центру психологической помощи «Логос», центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», центру для несовершеннолетних «Маячок», обществу детей-инвалидов «Ариди», благотворительному комитету жителей жилого комплекса «Зима», подростковому клубу «Мы вместе» (Корсаков), руководству «Ротари-клуб», дирекции кафе «Дельфин», фото-видео студии «Пятое измерение», дизайнеру костюмов для участников проектов Татьяне Ворониной и всем волонтерам, принявшим участие в проведении проектов.