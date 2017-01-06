Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день

На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

- Качество льда на катках, как мы могли убедиться, не везде хорошее, - рассказал Сергей Надсадин. - Безусловно, существуют объективные причины. К примеру, для заливки льда необходима снежная подушка, а, как мы видим, в этом году снега практически нет. В любом случае, необходимо поддерживать в отличном состоянии то, что уже залили. Лед надо ежесуточно шлифовать и проливать водой.

В связи с этим градоначальник потребовал разработать график, согласно которому представители соответствующих структур два раза в день будут объезжать катки и проверять состояние льда. По мнению Сергея Надсадина, результат можно будет увидеть уже через пару дней.

За содержанием катков обязаны следить сотрудники подрядных организаций.

- Они ежедневно расчищают лед, убирают выпавший снег или образовавшуюся во время катания шугу. Делают это либо вручную с помощью скребков, либо ротором или погрузчиком. Затем на катки обязательно подливают воду. Там, где необходимо, льют горячую, разглаживая поверхность, - отметил директор учреждения «Спортивный город» Владислав Шемберг.

По мнению Анны Вовк, чья компания второй год следит за содержанием городских катков, порой во время подготовки льда приходится сталкиваться с небрежным отношением к имуществу со стороны горожан.

- Несколько раз замечали, как катающиеся стоят и лезвием специально бьют лед. Для чего это делается, не понимаю. Поэтому хочу обратиться к жителям и гостям Южно-Сахалинска с просьбой не портить лед и бережно относиться к нашей работе, которую мы, прежде всего, делаем для вас.

Напомним, все ледовые площадки будут функционировать до середины марта 2017 года. Они бесплатные. Большинство катков в темное время суток освещается.