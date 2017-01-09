В феврале страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции прошлого года

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Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
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В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Бюджет фонда предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. То есть, страховые пенсии неработающих пенсионеров в нынешнем году будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 года увеличатся на уровень инфляции за 2016 год. В бюджете пенсионного фонда учтен прогнозный уровень инфляции - 5,8 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 тысячи 823,35 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 78,58 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 тысяч 657 рублей (159,9 % к прожиточному минимуму пенсионера).
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка - денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены как работающим так и неработающим пенсионерам на 2,6 %. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 тысяч 803 рубля (103,1 % к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 тысяч 349 рублей.
Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. Несмотря на то, что в 2017 году в 17 субъектах РФ прожиточный минимум пенсионера установлен ниже уровня 2016 года, материальное обеспечение неработающего пенсионера, получающего федеральную социальную доплату к пенсии, останется на прежнем уровне. То есть, если в субъекте РФ прожиточный минимум пенсионера на 2017 год устанавливается ниже уровня 2016 года, то федеральная социальная доплата к пенсии неработающего пенсионера будет выплачиваться исходя из ПМП 2016 года. На выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд. рублей, что на 8,5 млрд. рублей больше, чем в 2016 году.
С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2016 году - на 5,8 %. В 2017 году пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 452,5 миллиарда рублей, что на 66,8 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году.
Россияне, ухаживающие за нетрудоспособными, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1 тысячи 200 рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства пенсионный фонд России осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч 500 рублей. Расходы на эти выплаты в 2016 году запланированы на уровне 70,3 миллиарда рублей.
В нынешнем году пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. На выплату средств материнского капитала в бюджете фонда предусмотрено 330,2 миллиарда рублей. Размер материнского капитала в 2017 не изменяется и составляет 453 тысячи 26 рублей, при этом возможность вступления в программу материнского капитала продлена до конца 2018 года.
В нынешнем году ПФР продолжит выделять субъектам России субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами России. На эти цели в бюджете пенсионного фонда на 2017 год предусмотрен 1 миллиард рублей.
Общий объем расходов бюджета пенсионного фонда в 2017 году составляет 8 триллионов 583,9 миллиарда рублей или 9,9 % ВВП Российской Федерации. По доходам бюджет ПФР на 2017 год сформирован в сумме 8 триллионов 363,5 миллиарда рублей.
Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров, получающих пенсии по линии ПФР, увеличится с 43,3 миллиона до 43,9 миллиона человек. Увеличение численности получателей пенсий в ПФР по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ.
Основным видом пенсий в России в 2017 году по-прежнему остается страховая пенсия. Численность ее получателей составляет больше 40 миллионов человек. Еще почти 4 миллиона человек - получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
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