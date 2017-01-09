9 января 2017 г., 10:02

В феврале страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции прошлого года

В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.

Бюджет фонда предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. То есть, страховые пенсии неработающих пенсионеров в нынешнем году будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 года увеличатся на уровень инфляции за 2016 год. В бюджете пенсионного фонда учтен прогнозный уровень инфляции - 5,8 %. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 тысячи 823,35 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 78,58 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 тысяч 657 рублей (159,9 % к прожиточному минимуму пенсионера).

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка - денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены как работающим так и неработающим пенсионерам на 2,6 %. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 тысяч 803 рубля (103,1 % к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 тысяч 349 рублей.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. Несмотря на то, что в 2017 году в 17 субъектах РФ прожиточный минимум пенсионера установлен ниже уровня 2016 года, материальное обеспечение неработающего пенсионера, получающего федеральную социальную доплату к пенсии, останется на прежнем уровне. То есть, если в субъекте РФ прожиточный минимум пенсионера на 2017 год устанавливается ниже уровня 2016 года, то федеральная социальная доплата к пенсии неработающего пенсионера будет выплачиваться исходя из ПМП 2016 года. На выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в бюджете ПФР на 2017 год заложено 109,6 млрд. рублей, что на 8,5 млрд. рублей больше, чем в 2016 году.

С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2016 году - на 5,8 %. В 2017 году пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 452,5 миллиарда рублей, что на 66,8 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году.

Россияне, ухаживающие за нетрудоспособными, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1 тысячи 200 рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства пенсионный фонд России осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч 500 рублей. Расходы на эти выплаты в 2016 году запланированы на уровне 70,3 миллиарда рублей.

В нынешнем году пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. На выплату средств материнского капитала в бюджете фонда предусмотрено 330,2 миллиарда рублей. Размер материнского капитала в 2017 не изменяется и составляет 453 тысячи 26 рублей, при этом возможность вступления в программу материнского капитала продлена до конца 2018 года.

В нынешнем году ПФР продолжит выделять субъектам России субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами России. На эти цели в бюджете пенсионного фонда на 2017 год предусмотрен 1 миллиард рублей.

Общий объем расходов бюджета пенсионного фонда в 2017 году составляет 8 триллионов 583,9 миллиарда рублей или 9,9 % ВВП Российской Федерации. По доходам бюджет ПФР на 2017 год сформирован в сумме 8 триллионов 363,5 миллиарда рублей.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров, получающих пенсии по линии ПФР, увеличится с 43,3 миллиона до 43,9 миллиона человек. Увеличение численности получателей пенсий в ПФР по сравнению с 2016 годом связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ.

Основным видом пенсий в России в 2017 году по-прежнему остается страховая пенсия. Численность ее получателей составляет больше 40 миллионов человек. Еще почти 4 миллиона человек - получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.