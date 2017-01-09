Сахалинский шахматист победил в IV дальневосточном турнире по шахматам памяти Тиграна Петросяна

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Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
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В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Островной регион представляли практически все сильнейшие шахматисты. Конкуренцию им составили Олег Рычков (победитель турнира 2016 года) и Расул Мусаев из Приморья, Данила Сутормин и Артем Постников с Камчатки.
Со старта лидерство захватил Константин Сек из областного центра. Он одержал семь побед подряд, и за два тура до финиша практически обеспечил себе первое место. В восьмом туре лидер потерял половину очка, сыграв вничью с Дарьей Хохловой.
- Конечно, хотелось набрать 9 из 9. Но в партии соперница красивым тактическим ударом смогла выиграть у меня пешку. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы восполнить нехватку материала. В итоге - троекратное повторение позиции и ничья. У Даши приближался цейтнот, а позиция была неясной, поэтому она не стала уклоняться от повторения, - рассказал Константин Сек.
В заключительном туре лидер нанес поражение Денису Син, что позволило ему опередить ближайшего преследователя на одно очко.
- На втором ходу я побил белую пешку c, разыграв принятый ферзевый гамбит. Обычно я играю защиту Бенони, но решил сменить дебют, чтобы не «нарваться» на какую-нибудь заготовку. В примерно равном положении белые допустили неточность. После этого их позиция стала неприятной. При равном соотношении материала у белых было мало возможностей для маневров. Тем временем черные максимально усилили свою позицию, пожертвовали качеством и довели партию до победы, - подвел итог Константин Сек.
Прошлогодний победитель Олег Рычков в девятом туре играл черными с Игорем Чернцовым. В дебюте черные захватили инициативу на королевском фланге. Казалось уже, что их победа близка. Но, как признался после партии Олег
Рычков, он потерял нить игры, бросил свой ферзевый фланг на произвол судьбы в надежде поставить мат. Белые успешно отразили все угрозы своему королю, выиграли пешку, которой осталось два хода до превращения в ферзя. Но затем Игорь Чернцов «зевнул» удар с жертвой коня и проиграл. Эта победа позволила Олегу Рычкову занять второе место.
Третьим финишировал Данила Сутормин. В заключительном туре он белыми нанес поражение Алексею Романову. Черные пассивно разыграли дебют и обрекли себя на длительные мучения. Несмотря на упорное сопротивление, они в итоге потерпели поражение.
ТОП-10 участников:
1. Константин Сек - 8,5 очков.
2. Олег Рычков - 7,5 очков.
3. Данила Сутормин - 7 очков.
4. Алексей Романов - 5,5 очков.
5. Расул Мусаев - 5,5 очков.
6. Игорь Чернцов - 5,5 очков.
7. Дарья Хохлова - 5,5 очков.
8. Иван Верещагин - 5,5 очков.
9. Вячеслав Тимохин - 5,5 очков.
10. Владимир Юрьев - 5,5 очков.
Константин Сек стал победителем турнира второй раз. Впервые это произошло в 2014 году.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
В колонном зале правительства Сахалинской области состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодежи региона. В этом году премии Сахалинской области удостоен 451 человек в нескольких номинациях: социально-значимая и общественная деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство, спортивные достижения. На торжественной церемонии премию получили 15 человек. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2016 году сахалинские таможенники выявили 142 случая, когда товары пересекали таможенную границу Евразийского экономического союза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. Все они были обозначены товарными знаками, внесенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Во всех случаях товары приостановлены. Их общее количество составило 5 тысяч 200 единиц, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской таможне.
28 декабря поисковики Сахалинской области провели первую отчетную конференцию. В формате коротких докладов они рассказали об итогах своей работы в 2016 году, реализованных задачах и проектах. Мероприятие прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Поискового движения России».
Стартовало голосование за лучшее название для новой зоны отдыха в областном центре. Ее строительство запланировано на 2017 год. Администрация Южно-Сахалинска благодарит горожан за проявленную активность, неравнодушие и творческий подход. За один день от жителей пришло больше 200 писем с почти 300 вариантами названий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областной столицы.
Прокуратура Южно-Сахалинска подала в суд заявление о признании незаконным уклонение администрации областного центра от установки мусорных контейнеров в селе Дальнее. Как сообщили ТИА «Острова» региональном отделении общероссийского народного фронда, это случилось после обращения местных активистов.
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