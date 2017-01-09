9 января 2017 г., 12:20

Группа ВТБ выдала за год в полтора раза больше ипотечных кредитов

Банки Группы ВТБ - ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ - по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.

Как сообщили ТИА «Острова» в ВТБ, по итогам 2016 года почти половина ипотечных выдач приходится на госпрограмму: за 11 месяцев ВТБ24 и ВТБ выдали почти 140 миллиардов рублей. Всего за два года действия программы банками группы выдано около 120 тысяч ипотечных кредитов на сумму 220 миллиардов рублей. Доля ВТБ24 и розничного подразделения ВТБ в программе составляет 28 %.

Ипотечный портфель Группы ВТБ по итогам 2016 года достиг показателя почти в 1 триллион рублей. Совокупная доля ВТБ24 и розничного подразделения ВТБ на рынке ипотеки составляет 21,5 %.

Группа ВТБ выдает каждый пятый ипотечный кредит в России. Регионами-лидерами по объему ипотечного кредитования являются Москва и МО, Санкт-Петербург и область, республика Татарстан, Новосибирская область и Красноярский край.