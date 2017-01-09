9 января 2017 г., 14:35

Сахалинец несколько раз ударил ножом супруга своей бывшей жены

7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.

Выяснилось, что когда потерпевший совместно со своей супругой шел во дворе одного из домов по улице Советской, к нему подошел мужчина и нанес около пяти ножевых ранений, после чего скрылся. Хотя потерпевшему не удалось в темноте рассмотреть лица злоумышленника, но он предположил, что к нападению может быть причастен бывший муж его супруги. Своими подозрениями он поделился с правоохранителями.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области, полицейские оперативно установили автомобиль, зарегистрированный на подозреваемого. Вскоре на выезде из Корсакова инспекторы ДПС остановили проходивший по ориентировке автомобиль под управлением злоумышленника. На место вызвали следственно-оперативную группу, которой по прибытию инспекторы передали задержанного гражданина.

Установлено, что 39-летний подозреваемый проживает в областном центре и приехал в портовый город, чтобы встретиться с бывшей женой, но получил отказ. Тогда он взял из машины нож и стал выжидать, когда пара выйдет из дома, после чего начал их преследовать. Улучив подходящий момент, он напал на потерпевшего, а после избавился от орудия преступления и выехал в сторону островной столицы, но был задержан полицейскими.

В ходе следственных действий орудие преступления было изъято в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.