После праздничной недели сахалинский «Горный воздух» закрылся на профилактику

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Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
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Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
- Снежные ружья работали в круглосуточном режиме. 5 января была запущена еще одна трасса - «Армейка». Ежедневно комплекс посещало больше 3 тысяч человек. Не смотря на большое количество гостей, в этом году удалось избежать больших очередей. Увеличение пропускной способности канатной дороги до 2 тысяч человек в час, дополнительные кассы и работа волонтерских отрядов на комплексе, безусловно, позволили добиться такого результата, - отметил директор по развитию СТК «Горный воздух» Хиун Ким.
Известно, что в новогодние каникулы на курорте отдыхали туристы из Японии, Южной Кореи, Австралии, Узбекистана, ОАЭ, Казахстана, Индии и Голландии. Также склоны испробовали гости из Владивостока и Хабаровска.
Майкл Брайтон на Сахалине побывал в прошлом году. В этот раз опять решил приехать, но уже с семьей. Специально подгадал отпуск на новогодние праздники.
- Жалко, что в этом году снега мало, - рассказал турист. - Но я все равно остался доволен. Моя жена первый раз стояла на лыжах. В этом ей помогли ваши инструкторы. Пока еще не получается, приедем в следующий раз.
Серьёзных травм и происшествий в период зимних каникул не зафиксировано. Единственным неприятным инцидентом стала остановка подъемника. Это произошло из-за того, что система управления канатной дороги показала ошибку.
- По регламенту общая безопасность людей находится в приоритете, поэтому было принято решение остановить подъемник для выяснения причин. Ошибка не подтвердилась, и фуникулер запустили снова. Для клиентов, которые были вынуждены ждать на нижней станции, был организован автобус, который поднял их до средней площадки, а также был произведен возврат денежных средств. Касаемо транспортных средств, хотелось бы отметить, в конце 2016 года автопарк «Горного воздуха» пополнился новыми пассажирскими автобусами и ратраком. Поэтому с 3 января был запущен бесплатный маршрут для гостей курорта, - отметили руководители спортивного комплекса.
Особой популярностью пользуются прокат и услуги квалифицированных инструкторов. Для удобства посетителей, действует система бронирования снаряжения или инструктора по телефонам: 39-01-92 или 8 (4242) 51-11-10 доб. 126, либо через официальный сайт: ski-gv.ru
Профилактические дни пройдут 9 и 23 января, 6 и 20 февраля, 6 марта, 3 апреля. В эти дни комплекс работать не будет.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
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