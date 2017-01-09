ПолитикаЗаконОбществоПроисшествияЗдоровьеКультураЭкономикаОбразованиеСпортТуризм 18+
pix
 
Новости
15:10   «Сахалинэнерго» сообщило об отключениях электричества с 12 по 17 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:55   После праздничной недели сахалинский «Горный воздух» закрылся на профилактику 
                 Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».

14:35   Сахалинец несколько раз ударил ножом супруга своей бывшей жены
                 7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.

12:43   Больше семи тысяч человек покатались на открытом льду дворца спорта в Южно-Сахалинске 
                 Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

12:20   Группа ВТБ выдала за год в полтора раза больше ипотечных кредитов
                 Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.

10:43   В сахалинском онкодиспансере появится семь «умных» операционных 
                 Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

10:20   Сахалинский шахматист победил в IV дальневосточном турнире по шахматам памяти Тиграна Петросяна
                 В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:02   В феврале страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции прошлого года
                 В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.

6 января
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день 
                 На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

30 декабря
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
                 Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

На Сахалине завершился четвертый проект «Доктор Клоун» 
                 В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.

«Зимние сказки Южного» расскажут участникам новогодних автобусных экскурсий
                 Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.

В новогоднюю ночь по улицам Южно-Сахалинска будут ходить семь автобусов
                 Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Создавшие новогоднюю атмосферу южно-сахалинские компании получили свои награды
                 На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

Главный врач невельской больницы оплачивал штрафы за счет медучреждения
                 Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.

Южно-сахалинские катки в начале года поработают бесплатно
                 В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

29 декабря
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение 
                 Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Невельский угледобытчик перевыполнил план на год
                 В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».

Южносахалинцы и гости города смогут посетить предновогоднюю ярмарку
                 Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

120 сахалинских дзюдоистов посоревновались под Новый год
                 Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 


Архив новостей
пн вт ср чт пт сб вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Опросы

Как изменилось ваше материальное благосостояние в 2015 году?

- Улучшилось

- Осталось высоким

- Осталось средним

- Осталось на низком уровне

- Снизилось



Результаты опроса
9 января 2017 г., 15:10

«Сахалинэнерго» сообщило об отключениях электричества с 12 по 17 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам: 

12 и 13, 16 и 17 января с 9:00 до 19:00

- пер. Свободный, 8 - 83, 87; 

- пер. Физкультурный, 5, 6, 8, 9, 12, 16.

16 и 17 января с 9:00 до 18:00

- ул. 2-я Пионерская, 8 - 12, 35, 37, 38, 41, 49, 80, 80-а.

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.

Просмотров: 36
Автор: Острова


версия для печати
 
Комментарий

Анонимно
Логин
(Зарегистрироваться)
Пароль

15:10   «Сахалинэнерго» сообщило об отключениях электричества с 12 по 17 января
                 Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

14:55   После праздничной недели сахалинский «Горный воздух» закрылся на профилактику 
                 Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».

14:35   Сахалинец несколько раз ударил ножом супруга своей бывшей жены
                 7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.

12:43   Больше семи тысяч человек покатались на открытом льду дворца спорта в Южно-Сахалинске 
                 Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

12:20   Группа ВТБ выдала за год в полтора раза больше ипотечных кредитов
                 Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.

10:43   В сахалинском онкодиспансере появится семь «умных» операционных 
                 Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

10:20   Сахалинский шахматист победил в IV дальневосточном турнире по шахматам памяти Тиграна Петросяна
                 В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

10:02   В феврале страховые пенсии увеличатся на уровень инфляции прошлого года
                 В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.

6 января
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день 
                 На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

30 декабря
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
                 Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

На Сахалине завершился четвертый проект «Доктор Клоун» 
                 В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.

«Зимние сказки Южного» расскажут участникам новогодних автобусных экскурсий
                 Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.

В новогоднюю ночь по улицам Южно-Сахалинска будут ходить семь автобусов
                 Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Создавшие новогоднюю атмосферу южно-сахалинские компании получили свои награды
                 На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

Главный врач невельской больницы оплачивал штрафы за счет медучреждения
                 Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.

Южно-сахалинские катки в начале года поработают бесплатно
                 В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.

29 декабря
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение 
                 Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Невельский угледобытчик перевыполнил план на год
                 В 2016 году компания «Горняк» добыла угля на треть больше, чем в прошлом году. Добычу планировали довести до 1,5 миллиона тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 520 тонн. Таким образом, организация воплотила свои планы на 100%, сообщили ТИА «Острова» в «Горняке».

Южносахалинцы и гости города смогут посетить предновогоднюю ярмарку
                 Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10:00 до 14:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

120 сахалинских дзюдоистов посоревновались под Новый год
                 Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале спортивной школы самбо и дзюдо. Вместе с воспитанниками этого учреждения медали оспаривали ребята из секций дворца детского (юношеского) творчества, а также школы № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 годов рождения), сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 
Полезные страницы
16 января Как создать красивый дизайн гостиной: советы специалистов
12 сентября Как быстро арендовать объект коммерческой недвижимости
Аренда подходящей по всем параметрам коммерческой недвижимости - вопрос действительно актуальный. Особенно, если офис или склад нужны срочно. Как же сделать этот процесс максимально быстрым и удобным? Давайте рассмотрим все варианты.
1 сентября Английский для моряка
Необходимость изучения английского касается любого человека, выбравшего морскую профессию. Международной организацией судоходства морской английский признан универсальным для общения между моряками.
26 августа Ортопедические матрасы — гарантия комфортного сна
От того, насколько качественным и полноценным является ночной отдых, зависит весь последующий день. Бизнес, плодотворная работа в офисе, лекции у преподавательской кафедры, семинары — все это не может быть успешным без хорошего и продолжительного сна.
23 августа Поиск работы через Интернет
В статье кратко рассказано о возможностях поиска работы через Интернет с использованием специализированных порталов. В крупном украинском промышленном центре Днепропетровске это позволяет легко находить вакансии и решать вопросы трудоустройства.
Аналитика
16 декабря Первые итоги госпрограммы: на Курилах строятся дороги, фермы и спорткомплексы
И власти, и сами курильчане основательно взялись за родные острова, желая наконец обеспечить проживающим здесь россиянам достойную жизнь.
16 декабря Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и новый мемориал
В самом малонаселенном районе Сахалинской области – Северо-Курильском городском округе – на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее в интервью корреспонденту ТИА «Острова», рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
15 декабря Власти планируют за два-три года полностью решить вопрос с жилплощадью для курильчан
«Квартирный вопрос испортил москвичей», – писал когда-то классик. Впрочем, этот вопрос может испортить кого угодно, особенно если его не пытаться решить.
4 декабря Между Кунаширом и Шикотаном будет летать пассажирский вертолет
Транспортное сообщение между населенными пунктами единственной в России островной области – вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности. Десятки островов способны соединить между собой лишь авиалинии и паромные переправы, в дееспособность которых периодически вносит свои корректировки погода.
3 декабря На Курилах активно развивается рыбопромышленная отрасль
«Хватит сидеть на одних углеводородах, пора нашему государству слезать с нефтяной и газовой иглы», - подобных лозунгов за последний годы было произнесено великое множество различными политиками, бизнесменами, общественными деятелями и прочими, прочими... Оно, конечно, и правильно, но, как ни крути, а добыча и реализация природных ресурсов пока еще играет основную роль в нашей экономике.
Новости
Аналитика
Опросы
Полезные страницы
Реклама
О Компании
pix
Афиша
Комментарии
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...

тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado

Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...

По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...

Подскажите, на каких форумах (именно сахалинских) обсуждают ...

ТИА Острова

Новости Сахалина и Курильских островов

добавить на Яндекс
  Яндекс.Метрика  
 