Сахалинские дорожные инспекторы остановили на праздниках два авто с наркотиками

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Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
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За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
4 января 2017 года в 22:40, во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения, инспекторы остановили внедорожник Toyota Hilux Surf. Это случилось в районе дома № 1 по улице Горького в Долинске. За рулем находился 40-летний мужчина. Кроме него в автомобиле был 54-летний пассажир. При проверке документов он заметно нервничал, вел себя возбужденно, в связи с чем, было принято решение о его личном досмотре.
В присутствии двух понятых в кармане куртки мужчины был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.
Для дальнейшего разбирательства, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа управления МВД России по Южно-Сахалинску.
9 января 2016 года в 00:15, дорожные инспекторы в районе дома № 60А по улице Лермонтова остановили автомобиль Toyota Camry. Им управлял 36-летний водитель. При проверке документов полицейские обратили внимание на пассажира автомобиля, который вел себя возбужденно, а на вопросы инспекторов отвечал невпопад. Правоохранители решили его досмотреть.
В итоге у пассажира иномарки в кармане брюк обнаружили полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным предположительно наркотическим веществом.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Южно-Сахалинску.
По данным фактам проводится проверка.
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22:55 до 04:50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
На торжественном мероприятии подвели предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017», сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Невельские следователи по материалам проверки невельской городской прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении главного врача «Невельской центральной районной больницы». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области.
В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки. Покататься на них можно будет с утра и до позднего вечера. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областного центра.
В южно-сахалинском селе Дальнее улучшится автобусное сообщение
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин дал ряд поручений начальнику управления транспорта Сергею Цыбулину по совершенствованию схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города. В настоящее время число жителей нового микрорайона и села Дальнее насчитывает больше 6 тысяч человек. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Подробности ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
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