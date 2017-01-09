Сахалинские дорожные инспекторы остановили на праздниках два авто с наркотиками

За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

4 января 2017 года в 22:40, во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения, инспекторы остановили внедорожник Toyota Hilux Surf. Это случилось в районе дома № 1 по улице Горького в Долинске. За рулем находился 40-летний мужчина. Кроме него в автомобиле был 54-летний пассажир. При проверке документов он заметно нервничал, вел себя возбужденно, в связи с чем, было принято решение о его личном досмотре.

В присутствии двух понятых в кармане куртки мужчины был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа управления МВД России по Южно-Сахалинску.

9 января 2016 года в 00:15, дорожные инспекторы в районе дома № 60А по улице Лермонтова остановили автомобиль Toyota Camry. Им управлял 36-летний водитель. При проверке документов полицейские обратили внимание на пассажира автомобиля, который вел себя возбужденно, а на вопросы инспекторов отвечал невпопад. Правоохранители решили его досмотреть.

В итоге у пассажира иномарки в кармане брюк обнаружили полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным предположительно наркотическим веществом.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Южно-Сахалинску.

По данным фактам проводится проверка.