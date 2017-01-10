Артисты Чехов-центра за новогоднюю кампанию порадовали 13 тысяч зрителей

В Сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.

Традиционно на главной островной сцене показали красочный масштабный новогодний спектакль. Всего сказку «Морозко» (режиссер Александр Агеев) сыграли 35 раз. Выездное представление «Невероятные приключения в волшебном лесу» (режиссер Наталья Шаркова) увидели зрители Южно-Сахалинска, Долинска и Анивы. Спектакль показывли 30 раз, в том числе и в фойе второго этажа Чехов-центра.

Было сыграно несколько благотворительных представлений. Так, например, 23 декабря артисты Чехов-центра отправились в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», а 30 декабря они побывали в областной детской больнице, где поздравили с наступающими праздниками детей, оказавшихся в новогодние каникулы в медицинском учреждении.

Для поздравления ребят на дому театр организовал выезды Деда Мороза и Снегурочки. В этом году новогодние волшебники посетили порядка 100 юных сахалинцев.

Для подростков в театре прошли 10 новогодних интерактивных вечеринок Snow Contact, которые с каждым годом становятся все популярнее. В этот раз звездными гостями стали актеры сериала «Физрук» Полина Гренц и Даниил Вахрушев, более известные, как Усач и Мамаева. Московские гости отметили необычный формат мероприятия.

Не забыл Чехов-центр и про взрослых: в дни новогодних каникул было показано два спектакля на большой сцене «Таксист» и «Боинг-Боинг», все билеты на которые были проданы задолго до дня показа.