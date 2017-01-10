10 января 2017 г., 15:02

Участники сахалинского СпортКвеста получат свои призы на «Горном воздухе»

В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- На первом этаже здания правительства установлен короб. Именные карточки будут принимать до 15 числа. Также их можно будет принести непосредственно в день розыгрыша за несколько минут до начала, - рассказали организаторы.

Победитель СпортКвеста сможет получить главный приз - экшен-камеру GoPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух».

Розыгрыш пройдет на глазах у зрителей. Все именные карточки положат в лототрон. Затем, путем вытягивания счастливых карточек, будет определен победитель. Помимо главных призов имеются и поощрительные призы от партнеров СпортКвеста: абонементы в тренажерные залы, билеты в кино, сертификат на посещение ресторана, аксессуары для телефона, фруктовые корзины.

На всемирный День снега приглашаются не только участники СпортКвеста. Для жителей и гостей города организаторы подготовили конкурсы, эстафеты и выступления творческих коллективов.