Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Смирныховском районе

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
|Архив новостей
|
|Опросы
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует:
- При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
- Если лавина настигла, главная задача - уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
- Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
- оперативный дежурный Главного управления - 72-36-63;
- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
- телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС - 8 924 496 52 05;
- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска - 72-30-20.
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В 2017 году расходы пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты увеличатся на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении пенсионного фонда Сахалинской области.
Состояние южно-сахалинских катков станут проверять дважды в день
На сегодняшний день на территории Южно-Сахалинского городского округа заработали 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни откроется на стадионе «Медик». Их состояние проверил мэр Сергей Надсадин, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
Прошлогодний ремонт крыш за 6 миллионов в Макаровском районе оказался до сих пор не сделан
Прокуратура Макаровского района проверила исполнение федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Установлено, что 22 декабря 2015 года управляющая компания «Строитель» и организация «Бернизет» заключила договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Однако работы не выполнены и сейчас. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
В областном центре на базе кафе «Дельфин» состоялось праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов социального волонтерского проекта «Доктор Клоун спешит на помощь!». Он проходил с июня по ноябрь текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска.
Южносахалинцы и гости города в новогодние каникулы смогут побывать на автобусной экскурсии «Зимние сказки Южного». В ходе двухчасовой поездки по островной столице профессиональные экскурсоводы расскажут об истории Южно-Сахалинска, познакомят с его тайнами и легендами. Участники смогут посетить основные достопримечательности областного центра, а также полюбоваться его самыми красивыми новогодними елками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации островной столицы.
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
Подскажите, на каких форумах (именно сахалинских) обсуждают ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru