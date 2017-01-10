Сахалинцы за 70 смогут сдать нормативы ГТО

С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Возможность выполнить нормы ГТО для всех желающих изначально была заложена в постановлении правительства. Однако воспользоваться ею старшее поколение смогло лишь с 2017 года.

- В 2014-2015 годах нормативы ГТО выполняли в основном школьники и студенты, с 2016 года комплекс стал доступен взрослому населению. Ключевое отличие третьего этапа от предыдущих двух заключается в том, что он распространяется на всей территории страны для всех категорий населения, в том числе и для людей старшего поколения (10-я ступень - с 60 лет, 11-я - с 70 лет), - пояснили в сахалинском региональном центре тестирования ГТО «Спартак».

Для сдачи нормативов комплекса сначала потребуется получить разрешение врача. Затем нужно зарегистрироваться на специальном сайте (gto.ru), где можно ознакомиться с оценками, которые соответствуют возрастной группе.

- Мы принимаем нормативы в понедельник, четверг и пятницу. Любая организация может позвонить нам по телефону (4242) 24-81-00 и договориться о конкретной дате, - рассказал руководитель регионального центра тестирования ГТО «Спартак» Виктор Пальшин. - К слову, 8 января у нас уже выполняли нормативы сотрудники одной из компаний города. Их было больше 70 человек.

Как отметили в региональном центре тестирования, в 2017 году в испытаниях для VIII-XI ступеней (мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше произошли определенные изменения).

Так, выполнение испытаний для всех возрастных ступеней предусматривает получение знаков отличия ГТО трех достоинств: золотого, серебряного и бронзового (ранее выполнение нормативов подразумевало получение только золотого знака отличия).

Кроме того, существенно изменились нормативы для X возрастной ступени. Данная возрастная категория поделена на две подгруппы: от 60 до 64 лет и от 65 до 69 лет, как для женщин, так и для мужчин.

Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и, наоборот, облегчение других.

Например, раньше пробежать дистанцию в два километра для получения «золотого» результата мужчинам VII возрастной ступени в подгруппе от 40 до 44 лет необходимо было за 8 минут 5 секунд, а в возрасте от 45 до 49 лет - за 9 минут 2 секунды. Теперь же этот показатель составляет 10 минут и 10 минут 15 секунд, соответственно.

С другой стороны, сложнее стали показатели в подтягивании на перекладине, поднимании туловища, смешанном передвижении, рывке гири и скандинавской ходьбе.

Ключевым нововведением в нормативах ГТО для взрослого населения стало исключение результатов «без учета времени» - теперь все виды испытаний имеют конкретные временные и дистанционные показатели.