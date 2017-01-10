У сахалинцев осталось две недели, чтобы подать заявление на участие в ЕГЭ

Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.



Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские школьники бесплатно научатся кататься на сноуборде и лыжах

В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.



В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 16 и 17 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Победители конкурса «Ретро-елка» получат правильные сахалинские сладости

13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Сахалинцы за 70 смогут сдать нормативы ГТО

С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Смирныховском районе

По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Участники сахалинского СпортКвеста получат свои призы на «Горном воздухе»

В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра за новогоднюю кампанию порадовали 13 тысяч зрителей

В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.



В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.

Жительница Долинска довела малолетнего сына до дистрофии

В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Гости музея книги Антона Чехова «Остров Сахалин» узнают историю Сахалинской области

С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города

Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.



Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Сахалинские дорожные инспекторы остановили на праздниках два авто с наркотиками

За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.



За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Промышленники и предприниматели обсудят юридические и технические тонкости рыбного хозяйства

Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».



Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».

«Сахалинэнерго» сообщило об отключениях электричества с 12 по 17 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

После праздничной недели сахалинский «Горный воздух» закрылся на профилактику

Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».



Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».

Сахалинец несколько раз ударил ножом супруга своей бывшей жены

7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.



7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.

Больше семи тысяч человек покатались на открытом льду дворца спорта в Южно-Сахалинске

Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».



Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».

Группа ВТБ выдала за год в полтора раза больше ипотечных кредитов

Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.



Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.

В сахалинском онкодиспансере появится семь «умных» операционных

Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.



Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.