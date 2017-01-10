10 января 2017 г., 17:06

Сахалинские школьники бесплатно научатся кататься на сноуборде и лыжах

В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.

- Расписание уже составлено. Для обучения школьников мы выделили четыре инструктора, которые будут заниматься с детьми. Первые занятия вводные: техника безопасности, правильные падения, экипировка. Кататься ребята будут на горе Парковая, - рассказал директор спортивного учреждения Дмитрий Быков.

Встать на беговые лыжи школьникам помогут в спортивной школе зимних видов спорта. Для этого учреждение закупило 35 комплектов лыж и приняла на баланс два снегохода. Технику задействуют для подготовки трасс. Ее передадут в отдаленные районы города: Новоалександровск и Березняки. На базе общеобразовательных школ №32 и №34 техника будет располагаться весь зимний период.

- Сегодня огромная потребность в технике есть практически во всех районах области. Поэтому сначала решили обеспечить трассами школы, которые находятся дальше от центра Южно-Сахалинска. Детям, которые живут в городе, легче добраться до нашего учреждения и научиться кататься на лыжах, - отметил директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

Проект «Лыжи в школу» стал возможен благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному между региональным министерством спорта и молодежной политики и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В 2016 году на приобретение спортивного инвентаря, снегоходов и оборудования для прокладки лыжни было выделено 1,5 миллиона рублей. Также огромную поддержку проекту оказывает министерство образования области.

Официальное открытие проекта «Лыжи в школу» состоится 18 января на территории школы №7 и 24 января на горе Парковая в 11:30 часов.