У сахалинцев осталось две недели, чтобы подать заявление на участие в ЕГЭ

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Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций должны подать заявления в отдел образования по месту жительства. Выпускники средних общеобразовательных школ подают заявление в своем образовательном учреждении.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» с 9:00 до 17:00: (4242) 46-59-60, 46-59-93.
Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился IV дальневосточный турнир по шахматам, посвященный памяти IX чемпиона мира Тиграна Петросяна. Участниками состязаний стали свыше 30 шахматистов, среди которых был один международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Трое из претендентов на награды имели рейтинг свыше 2 тысяч 400 пунктов Эло, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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