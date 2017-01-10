Сахалинцы выберут лучшего островного спортсмена года

В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.

Победителем голосования за март стал сахалинский гимнаст, мастер спорта России, неоднократный победитель областных и всероссийских соревнований Дмитрий Ткачук.

Апрельским «Спортсменом месяца» сахалинцы выбрали Шамиля Абдурахманова. Шамиль является мастером спорта по вольной борьбе, победителем первенства Дальневосточного федерального округа, бронзовым призером чемпионата России. Также спортсмен вошел в состав национальной сборной на Олимпиаде в Рио в качестве спарринг-партнера основного борца. В ноябре 2016 года Шамиль стал трехкратным победителем Кубка европейских наций по вольной борьбе.

В мае жители области отдали большинство голосов за сахалинских черлидирш - Валерию Терехову и Милану Селезневу. Весной девушки стали первыми на чемпионате России и на чемпионате стран Восточной Европы по чир спорту и черлидингу. Также спортсменки вошли в состав сборной страны. А уже в июле 2016 года девушки оказались чемпионками Европы. Данный титул спортсменки завоевали среди двоек в номинации чир-хип-хоп юниоры, юниорки. Соревнования проходили в Вене (Австрия).

Победителем июня выбрали Ильяса Нургалиева. Юноша является двукратным победителем первенства ДВФО по легкой атлетике. Спортсмен завоевал золотые медали в забеге на 800 и 1500 метров. Помимо этого, в прошлом году Ильяс стал победителем первого областного экстремального забега «Сахалинский рубеж». Он тренируется под руководством Алексея Жижикина.

В июле «Спортсменом месяца» стал шахматист Денис Син - победитель шахматного турнира международных юношеских игр «Дети Азии», который проходил в июле в Якутске. В заключительном туре Денис сыграл вничью с шахматистом из Монголии, что позволило сахалинцу стать победителем турнира. Денис живет и тренируется в Южно-Сахалинске под руководством Константина Сек.

Август 2016 года не был столь насыщенным на спортивные события. На голосование выдвинули всего пять спортсменов. И, по мнению большинства сахалинцев, принявших участие в опросе, звание «Спортсмена месяца» было присвоено островной танцевальной паре Евгений Мошенин и Дана Спицына. Мастера спорта международного класса в течение 2016 года неоднократно входили в 10-ку сильнейших танцевальных пар мира. А в октябре в Бостоне (США) Дана и Евгений стали вице-чемпионами международного турнира по танцевальному спорту серии World Open.

Сентябрьским победителем островитяне признали Евгения Бакаева. Сахалинец в сентябре минувшего года стал победителем международного турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Соревнования проходили в Минске. Спортсмен блестяще выступил в трех боях, обеспечив себе победу в весовой категории 54 килограмма. Тренируется боксер во дворце спорта «Кристалл» под руководством тренера Самвела Абрамяна.

В октябре сахалинцы признали лучшим юного тхэквондиста Кирилла Василюка. Юноша стал обладателем бронзовой медали Кубка Мира по тхэквондо МФТ. У Кирилла было 69 соперников со всего мира. Бои проходили по олимпийской системе: проиграл - выбыл. Спортсмен провел пять боев и проиграл в полуфинале, тем самым обеспечив себе третье место. Турнир проходил в Венгрии.

«Лучшим спортсменом» ноября стала сноубордистка София Надыршина. Девушка стала победительницей первого этапа Кубка Абзаково по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в Абзаково (Республика Башкортостан). Помимо этого, София - неоднократный победитель и призер всероссийских детских соревнований, призер этапов Кубка «Абзаково» по сноуборду. Тренируется спортсменка под руководством Ольги Желтовой.

Декабрьское голосование стало самым коротким, оно длилось всего три дня. Но за это время больше 6 тысяч сахалинцев приняли в нем участие. Победителем была признана невельчанка Алена Сивенко. Девушка уже несколько лет занимается тхэквондо. В конце декабря Алена стала обладательницей золотой медали среди юниоров на всероссийском турнире «Кубок Приморья» по тхэквондо, который проходил во Владивостоке. Алена выступала в весовой категории до 63 килограммов.

В связи с тем, что конкурс начался только в марте 2016, было принято решение представить еще одного спортсмена на итоговое голосование.

Ляйсан Махиянова - островная тяжелоатлетка. В декабре 2016 года она стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Эйлате (Израиль) со 2 по 10 декабря. Ляйсан на соревнованиях одержала победу с результатом: 110 килограммов - рывок и 131 килограмм - толчок. Помимо этого, девушка носит звание чемпионки первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и является мастером спорта международного класса.

Голосование продлится до 17 января.

В начале февраля начнется новое голосование - за лучшего спортсмена января 2017 года. По традиции, победитель получит знак отличия и денежный сертификат из рук министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Антона Зайцева.