Сахалинцы выберут лучшего островного спортсмена года

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В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.
Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
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Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.
Победителем голосования за март стал сахалинский гимнаст, мастер спорта России, неоднократный победитель областных и всероссийских соревнований Дмитрий Ткачук.
Апрельским «Спортсменом месяца» сахалинцы выбрали Шамиля Абдурахманова. Шамиль является мастером спорта по вольной борьбе, победителем первенства Дальневосточного федерального округа, бронзовым призером чемпионата России. Также спортсмен вошел в состав национальной сборной на Олимпиаде в Рио в качестве спарринг-партнера основного борца. В ноябре 2016 года Шамиль стал трехкратным победителем Кубка европейских наций по вольной борьбе.
В мае жители области отдали большинство голосов за сахалинских черлидирш - Валерию Терехову и Милану Селезневу. Весной девушки стали первыми на чемпионате России и на чемпионате стран Восточной Европы по чир спорту и черлидингу. Также спортсменки вошли в состав сборной страны. А уже в июле 2016 года девушки оказались чемпионками Европы. Данный титул спортсменки завоевали среди двоек в номинации чир-хип-хоп юниоры, юниорки. Соревнования проходили в Вене (Австрия).
Победителем июня выбрали Ильяса Нургалиева. Юноша является двукратным победителем первенства ДВФО по легкой атлетике. Спортсмен завоевал золотые медали в забеге на 800 и 1500 метров. Помимо этого, в прошлом году Ильяс стал победителем первого областного экстремального забега «Сахалинский рубеж». Он тренируется под руководством Алексея Жижикина.
В июле «Спортсменом месяца» стал шахматист Денис Син - победитель шахматного турнира международных юношеских игр «Дети Азии», который проходил в июле в Якутске. В заключительном туре Денис сыграл вничью с шахматистом из Монголии, что позволило сахалинцу стать победителем турнира. Денис живет и тренируется в Южно-Сахалинске под руководством Константина Сек.
Август 2016 года не был столь насыщенным на спортивные события. На голосование выдвинули всего пять спортсменов. И, по мнению большинства сахалинцев, принявших участие в опросе, звание «Спортсмена месяца» было присвоено островной танцевальной паре Евгений Мошенин и Дана Спицына. Мастера спорта международного класса в течение 2016 года неоднократно входили в 10-ку сильнейших танцевальных пар мира. А в октябре в Бостоне (США) Дана и Евгений стали вице-чемпионами международного турнира по танцевальному спорту серии World Open.
Сентябрьским победителем островитяне признали Евгения Бакаева. Сахалинец в сентябре минувшего года стал победителем международного турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Соревнования проходили в Минске. Спортсмен блестяще выступил в трех боях, обеспечив себе победу в весовой категории 54 килограмма. Тренируется боксер во дворце спорта «Кристалл» под руководством тренера Самвела Абрамяна.
В октябре сахалинцы признали лучшим юного тхэквондиста Кирилла Василюка. Юноша стал обладателем бронзовой медали Кубка Мира по тхэквондо МФТ. У Кирилла было 69 соперников со всего мира. Бои проходили по олимпийской системе: проиграл - выбыл. Спортсмен провел пять боев и проиграл в полуфинале, тем самым обеспечив себе третье место. Турнир проходил в Венгрии.
«Лучшим спортсменом» ноября стала сноубордистка София Надыршина. Девушка стала победительницей первого этапа Кубка Абзаково по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Соревнования проходили в Абзаково (Республика Башкортостан). Помимо этого, София - неоднократный победитель и призер всероссийских детских соревнований, призер этапов Кубка «Абзаково» по сноуборду. Тренируется спортсменка под руководством Ольги Желтовой.
Декабрьское голосование стало самым коротким, оно длилось всего три дня. Но за это время больше 6 тысяч сахалинцев приняли в нем участие. Победителем была признана невельчанка Алена Сивенко. Девушка уже несколько лет занимается тхэквондо. В конце декабря Алена стала обладательницей золотой медали среди юниоров на всероссийском турнире «Кубок Приморья» по тхэквондо, который проходил во Владивостоке. Алена выступала в весовой категории до 63 килограммов.
В связи с тем, что конкурс начался только в марте 2016, было принято решение представить еще одного спортсмена на итоговое голосование.
Ляйсан Махиянова - островная тяжелоатлетка. В декабре 2016 года она стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Эйлате (Израиль) со 2 по 10 декабря. Ляйсан на соревнованиях одержала победу с результатом: 110 килограммов - рывок и 131 килограмм - толчок. Помимо этого, девушка носит звание чемпионки первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и является мастером спорта международного класса.
Голосование продлится до 17 января.
В начале февраля начнется новое голосование - за лучшего спортсмена января 2017 года. По традиции, победитель получит знак отличия и денежный сертификат из рук министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Антона Зайцева.
В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.
Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.
В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города
Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Накануне съезда российского союза промышленников и предпринимателей, в марте 2017 года состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики, сообщает ТИА «Острова».
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Все праздничные каникулы, с 1 по 8 января, «Горный воздух» принимал гостей с 9:00 до 22:00 часов. Из-за отсутствия снега на курорте функционировал только «Западный» склон, который был подготовлен с помощью искусственного оснежения. Сегодня спортивно-туристический комплекс закрылся на профилактические работы, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «Горного воздуха».
7 января в отдел МВД России по Корсаковскому району зашел раненный мужчина. Он сообщил, что только что на него напал неизвестный и нанес ему несколько ножевых ранений. Полицейские стали немедленно оказывать гражданину первую медицинскую помощь, а также вызвали бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, но перед этим мужчина сообщил полицейским подробности случившегося.
Первая неделя Нового года в «Кристалле» была по традиции наполнена спортивными и развлекательными событиями. 3 января здесь состоялись массовые спортивные эстафеты в рамках декады спорта. На площадке у «Кристалла» собралось более сотни любителей здорового образа жизни, которые, несмотря на сытные выходные, решили начать год активно. Подробности ТИА «Острова» рассказали в «Кристалле».
Банки Группы ВТБ – ВТБ24 и розничное подразделение ВТБ – по итогам 2016 года выдали больше 320 миллиардов рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.
Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям. В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование. Объект планируется ввести в строй в первом квартале этого года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
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