11 января 2017 г., 11:47

Сахалинские лыжники посоревнуются за «Дружбу»

12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Во второй соревновательный день лыжники будут состязаться в спринте. 14 января спортсменам предстоит восстановить свои силы, а в заключительный соревновательный день участники определят сильнейших в гонке свободным стилем.

В 1968 году с официальным визитом в Сахалинской области побывал президент Финляндии Урхо Кекконен. Он был настолько впечатлен уровнем развития лыжного спорта в островном регионе, что утвердил турнир и оригинальный Кубок. Первые соревнования на Кубок Урхо Кекконена прошли в Тымовском районе. Впоследствии турнир было решено перенести в Южно-Сахалинск. Поменялось и его название. Кубок Урхо Кекконена был переименован в Кубок «Дружба», а затем соревнования стали проводить на призы «Дружба». В этом году состязания пройдут в 49-й раз.