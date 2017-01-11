Расследование обстоятельств аварии в Макаровском районе проконтролирует областная прокуратура

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

В аварии с участием «скорой» в Макаровском районе выжила медсестра

Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.



Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.

Начался прием заявок на южно-сахалинский этап патриотического конкурса "Виктория"

В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

Сахалинские лыжники посоревнуются за «Дружбу»

12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские спасатели потушили загоревшийся в Макаровском районе автомобиль

Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.



Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.

В Макаровском районе скорая столкнулась с грузовиком

По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Сахалинцы выберут лучшего островного спортсмена года

В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.



В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.

У сахалинцев осталось две недели, чтобы подать заявление на участие в ЕГЭ

Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.



Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Сахалинские школьники бесплатно научатся кататься на сноуборде и лыжах

В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.



В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.

Сахалинские энергетики предупредили об отключениях электричества 16 и 17 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Победители конкурса «Ретро-елка» получат правильные сахалинские сладости

13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее торжественно закроется выставка-конкурс «Ретро-ёлка». В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 ёлочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Сахалинцы за 70 смогут сдать нормативы ГТО

С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



С 1 января по всей стране стартовал III заключительный этап повсеместного внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Островной регион в этом плане не стал исключением. Теперь проверить свою физическую подготовку в рамках ГТО смогут не только школьники и студенты, но и пожилые люди. В комплекс включена возрастная группа 70+. Подробности ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Смирныховском районе

По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометслужбы, 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Участники сахалинского СпортКвеста получат свои призы на «Горном воздухе»

В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В островном регионе завершилась декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования всемирного Дня снега, на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который проходил в областном центре со 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки, чтобы принять участие в розыгрыше. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Артисты Чехов-центра за новогоднюю кампанию порадовали 13 тысяч зрителей

В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.



В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова подвели итоги новогодней кампании. Всего с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Чехов-центр провел 113 мероприятий, которые посетили больше 13 тысяч зрителей, сообщили ТИА «Острова» в театре.

Жительница Долинска довела малолетнего сына до дистрофии

В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



В отношении 32-летней жительницы города Долинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статья 115 УК РФ. Она подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью своему двухлетнему сыну. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Гости музея книги Антона Чехова «Остров Сахалин» узнают историю Сахалинской области

С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



С 12 по 16 февраля в литературно-художественном музее книги Антона Чехова «Остров Сахалин» пройдут лекции, посвященные истории Сахалинской области. Они приурочены к выставочному проекту «Сахалин и Курилы в лицах» и 70-летию со дня основания Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.



Южносахалинцы выберут музыкальное направление на День города

Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.



Администрация Южно-Сахалинска начала активную подготовку к юбилею города. 9 сентября столица Сахалинской области отметит 135-й день рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Сахалинские дорожные инспекторы остановили на праздниках два авто с наркотиками

За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.



За новогоднюю неделю сахалинские инспекторы дорожно-патрульной службы дважды останавливали автомобили, в которых находились наркотические вещества. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.