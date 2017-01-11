11 января 2017 г., 13:58

Юные сахалинские хоккеисты поборются за участие в финале первенства России

В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».

Второе и третье место досталось командам «Алта» (Барнаул) и «Шахтер» (Прокопьевск) соответственно. Теперь ребятам предстоят еще три встречи с лидерами другой подгруппы, которыми оказались «ДЮСШ Металлург» (Новокузнецк), «Сокол» (Красноярск) и «Энергия» (Кемерово).

Первенство России по хоккею входит в систему российских соревнований, организуемых Федерацией хоккея России для команд юношей 10-15 лет. В них участвуют команды, входящие в систему подготовки КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Состязания проходят в три этапа: первый и второй - предварительные в ноябрьские и январские каникулы, третий этап - финальные соревнования в мартовские каникулы.

На втором этапе в Красноярске принимают участие 10 команд юношей 2006 года рождения. Участники турнира: «Ермак» (Ангарск), «Сокол-1» (Красноярск), «Сокол-2» (Красноярск), «Энергия» (Кемерово), «Сахалинские Акулы» (Южно-Сахалинск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Алтай» (Барнаул), «ДЮСШ-Металлург» (Новокузнецк), «Шахтёр» (Прокопьевск), «Вымпел» (Междуреченск).

В ноябре на первом этапе первенства команда заняла пятое место, оказавшись в шаге от попадания в сильнейшую группу «А» и пропустив вперед четверку команд из Хабаровска, Новосибирска, Читы и Северска. Вместе с тем ребята опередили команды из городов с давней хоккейной историей, таких как Ангарск, Красноярск, Усть-Каменогорск.

Сейчас «Сахалинским акулам 2006» предстоит сразиться за право выступить в третьем этапе первенства России. Завершится второй этап 13 января.