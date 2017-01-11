Сахалинская федерация черлидинга признана лучшей региональной

В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Награждение проходило по номинациям. Всего их было пять. «За большое количество резерва в сборную РФ» награду получила федерация Тверской области, «Креативный менеджер» достался Пермскому краю. Федерация Московской области стала «самой массовой по количеству занимающихся», а номинации «Лучший регион» и «Регион Лидер» получила Сахалинская область.

- Сказать, что мы рады - ничего не сказать. Проделана огромная работа тренерского состава, преподавателей, детей и родителей. Спасибо им всем за труд, - сказала руководитель региональной федерации Кристина Лях.

Сегодня спортсменки, занимающиеся этим видом спорта, готовятся к чемпионату и первенству Сахалинской области. Он состоится 15 января в волейбольном центре «Сахалин».

В скором времени сахалинские спортсменки также примут участие в чемпионате и первенстве России. Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля в Москве. Островной регион представят 60 человек. Впервые на чемпионат отправятся представители Корсакова.