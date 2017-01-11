11 января 2017 г., 16:39

В авиапарке «Авроры» стало одним самолетом больше

В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

- Данные самолеты отвечают всем международным требованиям. Эксплуатироваться они будут в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области - станут летать на Курильские острова и на север Сахалина, - рассказал референт министерства транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Глауб.

Bombardier Q400 - двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности. Он является одним из самых быстрых. Его крейсерская скорость - 667 километров в час. Дальность полета - 2 тысячи 532 километра. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.

Средства на покупку новых машин выделены по инициативе губернатора региона Олега Кожемяко.

- Сегодня правительство области ведет большую работу по улучшению социально-экономической ситуации на островах. Для этого крайне важно обеспечить транспортную доступность. Этот вопрос для жителей отдаленных населенных пунктов Шикотана и Парамушира один из самых насущных. Благодаря приобретению новых самолетов воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, данное воздушное судно будет выполнять полеты как по внутриобластному направлению, так и на межрегиональных линиях с невысокими пассажиропотоками.

- С получением нового лайнера мы успешно завершили программу пополнения парка воздушными судами этого типа в среднесрочной перспективе. Уже в ближайшие дни мы сможем увеличить регулярность полетов по маршрутам Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, - сказал Константин Сухоребрик.