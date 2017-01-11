11 января 2017 г., 17:02

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 18 и 19 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

18 и 19 января с 9:00 до 17:00

- пр. Мира, 43;

- ул. Зеленая, 22 - 91;

- ул. Комсомольская, 1, 1-а, 29 - 87;

- ул. Пионерская, 11 - 49;

- ул. Родниковая, 22 - 52;

- ул. Строительная, 33, 35, 38 - 46;

- ул. Яблочная, 23 - 95;

- пер. Свободный, 23 - 83, 87

18 января с 10:00 до 18:00

- пр. Мира, 2-в/1;

планировочный район Луговое:

- ул. 2-я Железнодорожная, 10 - 22;

- ул. 2-я Зеленая, 1 - 9-а;

- ул. Лесная, 1 - 36;

- ул. Речная, 1 - 13;

планировочный район Новоалександровск:

-ул. Восточная, 19, 21;

- ул. Горького, 28

18 января с 10:00 до 17:00

- ул. Амурская, 29;

- ул. Курильская, 55, 59;

- ул. Хабаровская, 58, 60.

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго» - 782 - 782.