11 января 2017 г., 19:54

Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе

Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

По данным следствия, 11 января в 8:20 на автодороге сообщением Южно-Сахалинск-Оха 200 км+300м в Макаровском районе Сахалинской области водитель автомобиля марки Hyundai Mighty, двигаясь с юга на север, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем марки Toyota Toyace. Из-за этого Toyota Toyace выехал на встречную полосу движения, где врезался в движущийся по своей полосе автомобиль скорой медицинской помощи поронайской больницы марки «УАЗ». В последнем помимо водителя находились два пациента и сопровождающий из медучреждения. Они направлялись в Южно-Сахалинск. При столкновении «УАЗ» вылетел на правую обочину дороги и загорелся.

В результате аварии водитель «скорой помощи» и три пассажира, а также водитель Toyota Toyace погибли на месте. Один пассажир «УАЗа» (фельдшер поронайской центральной районной больницы) и водитель Hyunday Mighty получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение.