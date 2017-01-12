Южносахалинцы смогут получить грант для своих социальных проектов

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Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.
По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Сахалинцы выберут лучшего островного спортсмена года
В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.
Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
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Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
К участию приглашаются некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и территориальные общественные самоуправления (юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории областного центра не менее одного года с момента регистрации), а также инициативные горожане старше 18 лет.
Приоритетными направлениями предоставления грантов являются: профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства; повышение качества жизни пенсионеров; социальная адаптация инвалидов; молодежная политика; допризывная подготовка; развитие благотворительной и волонтерской деятельности и др.
Заявки с 13 января по 6 февраля можно подать в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 51, кабинеты № 211, 214.
Кроме заявки с описанием проекта (юридическим лицам можно скачать ее образец по адресу: yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/6554, физическим - yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/6555) соискателям необходимо представить пакет документов.
Юридическим лицам:
- копию свидетельства о государственной регистрации организации;
- копию устава организации;
- справку территориального органа налоговой инспекции об отсутствии или наличии задолженности по налоговым платежам перед бюджетом;
- письма поддержки с отзывами о деятельности организации.
Физическим лицам:
- копию паспорта;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- справку территориального органа налоговой инспекции об отсутствии или наличии задолженности по налоговым платежам перед бюджетом;
- письма поддержки с отзывами о деятельности соискателя.
Стоит отметить, документы, поданные на конкурс, не возвращаются. От участников принимается не более двух проектов по различным направлениям.
Презентация социальных проектов пройдет в феврале 2017 года, итоги подведут в марте, а их реализация состоится до конца ноября.
За 15 лет существования конкурса профинансировано больше 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. К примеру, в 2016 году было подано 20 заявок, 10 из которых одобрили. Среди них такие проекты, как «Сахалинский день морей», «Старшее поколение - вторая молодость», «Не стареют душой ветераны», «Школа спасения».
Дополнительную информацию о проведении конкурса «Мы и наш город» можно получить по телефонам: (4242) 300-814 (доб. 1, 7), 300-814 (доб. 3). Электронная почта: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.
По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
Сахалинцы выберут лучшего островного спортсмена года
В течение 2016 года министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области проводило ежемесячное голосование за «Лучшего спортсмена». Пришло время подвести итоги года. В конкурсе принимали участие спортсмены, занимавшие призовые места на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного масштаба по итогам каждого прошедшего месяца. Всего за 2016 год на голосование было выдвинуто 92 островных спортсмена. За них свои голоса отдали 45 тысяч 120 жителей области, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. На итоговое голосование 2016 года представлены «Лучшие спортсмены» прошедших месяцев.
Осталось меньше месяца для подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Желающие сдать ЕГЭ в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) или в основной период (с 29 мая по 1 июля) должны сделать это до 1 февраля 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
В Сахалинской области заканчивается воплощение проекте «Лыжи в школу». Уже 18 января первые школьники начнут обучаться в подведомственных учреждениях министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. Они смогут освоить горные и беговые лыжи. Специально для этого спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду закупила 180 комплектов оборудования. Инвентарь предоставляется на безвозмездной основе, рассказали ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
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