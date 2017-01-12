12 января 2017 г., 10:40

Южносахалинцы смогут получить грант для своих социальных проектов

Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

К участию приглашаются некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и территориальные общественные самоуправления (юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории областного центра не менее одного года с момента регистрации), а также инициативные горожане старше 18 лет.

Приоритетными направлениями предоставления грантов являются: профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства; повышение качества жизни пенсионеров; социальная адаптация инвалидов; молодежная политика; допризывная подготовка; развитие благотворительной и волонтерской деятельности и др.

Заявки с 13 января по 6 февраля можно подать в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 51, кабинеты № 211, 214.

Кроме заявки с описанием проекта (юридическим лицам можно скачать ее образец по адресу: yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/6554, физическим - yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/6555) соискателям необходимо представить пакет документов.

Юридическим лицам:

- копию свидетельства о государственной регистрации организации;

- копию устава организации;

- справку территориального органа налоговой инспекции об отсутствии или наличии задолженности по налоговым платежам перед бюджетом;

- письма поддержки с отзывами о деятельности организации.

Физическим лицам:

- копию паспорта;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета;

- справку территориального органа налоговой инспекции об отсутствии или наличии задолженности по налоговым платежам перед бюджетом;

- письма поддержки с отзывами о деятельности соискателя.

Стоит отметить, документы, поданные на конкурс, не возвращаются. От участников принимается не более двух проектов по различным направлениям.

Презентация социальных проектов пройдет в феврале 2017 года, итоги подведут в марте, а их реализация состоится до конца ноября.

За 15 лет существования конкурса профинансировано больше 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. К примеру, в 2016 году было подано 20 заявок, 10 из которых одобрили. Среди них такие проекты, как «Сахалинский день морей», «Старшее поколение - вторая молодость», «Не стареют душой ветераны», «Школа спасения».

Дополнительную информацию о проведении конкурса «Мы и наш город» можно получить по телефонам: (4242) 300-814 (доб. 1, 7), 300-814 (доб. 3). Электронная почта: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, t.pervuhina@yuzhno-sakh.ru.