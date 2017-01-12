Ярмарка выходного дня откроется в Южно-Сахалинске 20 января

Больше 120 сахалинских лыжников вступили в борьбу за «Дружбу»

Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Тымовский пенсионер скрутил молодого грабителя с топором

Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Ярмарка выходного дня откроется в Южно-Сахалинске 20 января

В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.



В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.

Южносахалинцы смогут получить грант для своих социальных проектов

Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.



Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.



Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе

Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.



Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинское министерство спорта продолжит отвечать на вопросы островитян по WhatsApp

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.



Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.

«Сахалинэнерго» предупредило об отключениях электричества 18 и 19 января

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.

Сахалинский Чехов-центр стал «мобильнее»

Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.



Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.

В Александровск-Сахалинском районе возникла опасность схода лавин

По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

В авиапарке «Авроры» стало одним самолетом больше

В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Север Сахалина накроет метель

По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Сахалинская федерация черлидинга признана лучшей региональной

В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Юные сахалинские хоккеисты поборются за участие в финале первенства России

В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».



В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».

Расследование обстоятельств аварии в Макаровском районе проконтролирует областная прокуратура

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.



Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.

В аварии с участием «скорой» в Макаровском районе выжила медсестра

Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.



Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.

Начался прием заявок на южно-сахалинский этап патриотического конкурса "Виктория"

В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.



В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.

Сахалинские лыжники посоревнуются за «Дружбу»

12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинские спасатели потушили загоревшийся в Макаровском районе автомобиль

Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.



Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.

В Макаровском районе скорая столкнулась с грузовиком

По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.