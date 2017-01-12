12 января 2017 г., 13:55

Тымовский пенсионер скрутил молодого грабителя с топором

Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

На помощь женщине подоспел ее 77-летний супруг. Подозреваемый замахнулся топором на мужчину, но тому удалось увернуться. Между ними началась борьба, в результате которой пенсионер одолел противника и удерживал его до прибытия полиции, которую вызвала его жена. Второй нападавший, видя, что ситуация развивается не в их пользу, решил скрыться с места преступления бегством.

Тымовские полицейские начали розыск злоумышленника. Они нашли его за дежурные сутки и задержали.

Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, изобличающие указанных лиц в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в возрасте 31-го года и 18-ти лет, давшие признательные показания, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемых).