На южно-сахалинском ковре столкнутся островные и японские сумоисты

На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.

- В четверг утром состоялся небольшой мастер-класс, а с 14:00 до 17:00 будет совместная тренировка. 13 января с 10:00 до 12:00 пройдет еще одна тренировка, а в 14:00 начнется второе занятие, в рамках которого запланирована матчевая встреча, рассказал тренер-преподаватель «СШ самбо и дзюдо» Евгений Шабашов.

В островном регионе сумо пока не пользуется большой популярностью. Но, возможно, второй визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году) придаст импульс развитию этого вида спорта в регионе.

На первой тренировке гости познакомили сахалинских детей с историей японской борьбы, затем рассказали о технике ведения боя и правилах, которые необходимо соблюдать.

Считается, что сумо, которое культивируется в Японии свыше двух тысяч лет, самый демократичный вид единоборств. Однако взять верх в схватке непросто. Чтобы стать победителем, нужно заставить соперника коснуться ковра (дохё) любой частью тела, кроме стопы, или вытолкнуть его за пределами круга. Причем, удары руками и другими частями тела здесь запрещены.

У этого вида спорта есть и своя философия. Душа, мастерство и тело должно сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.

Воспитанники спортивной школы самбо и дзюдо с большим интересом слушали тренера Хираками Осаму и старательно пытались повторить за ним все упражнения. Уже завтра сахалинцам представится возможность проявить свои умения на практике в ходе матчевой встречи между объединенными командами островных и японских сумоистов.