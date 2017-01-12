На южно-сахалинском ковре столкнутся островные и японские сумоисты

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На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.
По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
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На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
- В четверг утром состоялся небольшой мастер-класс, а с 14:00 до 17:00 будет совместная тренировка. 13 января с 10:00 до 12:00 пройдет еще одна тренировка, а в 14:00 начнется второе занятие, в рамках которого запланирована матчевая встреча, рассказал тренер-преподаватель «СШ самбо и дзюдо» Евгений Шабашов.
В островном регионе сумо пока не пользуется большой популярностью. Но, возможно, второй визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году) придаст импульс развитию этого вида спорта в регионе.
На первой тренировке гости познакомили сахалинских детей с историей японской борьбы, затем рассказали о технике ведения боя и правилах, которые необходимо соблюдать.
Считается, что сумо, которое культивируется в Японии свыше двух тысяч лет, самый демократичный вид единоборств. Однако взять верх в схватке непросто. Чтобы стать победителем, нужно заставить соперника коснуться ковра (дохё) любой частью тела, кроме стопы, или вытолкнуть его за пределами круга. Причем, удары руками и другими частями тела здесь запрещены.
У этого вида спорта есть и своя философия. Душа, мастерство и тело должно сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.
Воспитанники спортивной школы самбо и дзюдо с большим интересом слушали тренера Хираками Осаму и старательно пытались повторить за ним все упражнения. Уже завтра сахалинцам представится возможность проявить свои умения на практике в ходе матчевой встречи между объединенными командами островных и японских сумоистов.
На Сахалин прилетела делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер Хираками Осаму и девять юных спортсменов в возрасте от 9 до 15 лет. В течение двух дней они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в спортивной школе самбо и дзюдо, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской федерации дзюдо и самбо.
Сегодня селе Троицкое Анивского района в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Вчера вечером двое злоумышленников в масках и с топором проникли на территорию частного дома, расположенного по улице Юбилейная села Красная Тымь Тымоского района. В этот момент находившаяся на веранде хозяйка дома увидела налетчиков, которые стали ей угрожать и требовать у нее деньги. Чем закончилось нападение ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
В 2017 году торговые ряды местных товаропроизводителей за магазином «Техник» по улице Ленина в Южно-Сахалинске будут работать с 20 января до конца декабря. График работы останется прежним: каждую пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам - с 9.00 до 15.00. Такую информацию ТИА «Острова» предоставили в городской администрации.
Городские власти предложили южносахалинцам принять участие в конкурсе социальных проектов «Мы и наш город». Прием заявок на соискание муниципального гранта стартует 13 января. Общая сумма финансирования конкурса в 2017 году составила больше 2,2 миллионов рублей. Предельный размер субсидии на один грант в этом году равен 200 тысячам рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Следователи озвучили версию смертельного ДТП в Макаровском районе
Макаровские полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Одновременно с этим поронайские следователи начали доследственную проверку в порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, по факту оказания поронайской центральной больницей услуг, в том числе по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области в этом году продолжит принимать сообщения на Whatsapp. Эта услуга появилась в 2016 году. За время работы ей воспользовались 450 человек, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
Чехов-центр завел официальные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Чтобы присоединиться к ним, достаточно добавить телефон +7 (929) 444-99-33 в список контактов. О нововведении ТИА «Острова» рассказали в театре.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 12 и 13 января на территории Александровск–Сахалинского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В парке авиакомпания «Аврора» появилось еще одно воздушное судно. Bombardier Q400 приобретен за счет областного бюджета. Сейчас лайнер находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, вечером 11 января и ночью 12 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском районах прогнозируется сильный снег (7-19 мм, местами 20 мм и более), сильная метель с видимостью менее 500 метров при ветре 22-27 м/с. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
В Москве состоялось итоговое совещание Российской федерации черлидинга. На нем собрались представители всех регионов страны. Основной темой стало подведение итогов работы за 2016 год. Подробности ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В Красноярске завершилась групповая стадия второго этапа первенства России Сибирь-Дальний Восток, по результатам которой определились по три сильнейших команды в каждой подгруппе. Команда «Сахалинские акулы 2006» в своей подгруппе заняла первое место, сообщили ТИА «Острова» в спортивном клубе «Арена».
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с произошедшим в Макаровском районе массовым дорожно-транспортным происшествием. Прокурору Южно-Сахалинска, поронайскому городскому прокурору и прокурору Макаровского района поручено проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правовых норм при перевозках организациями, чьи автомобили стали участниками ДТП. ОБ этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Губернатор Олег Кожемяко взял под личный контроль расследование причин аварии с автомобилем «скорой помощи». Он выехал в Макаровский район на место крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службы главы региона.
В Южно-Сахалинске начался прием заявок на участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория». Мероприятие пройдет 27 января во Дворце детского (юношеского) творчества. Соревнование организовано для школ Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в администрации областной столицы.
12 января в селе Троицкое Анивского района (ул. Центральная, 39) начнется чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на призы «Дружба». Торжественное открытие состоится в 10:45. После этого на старт выйдут спортсмены четырех возрастных групп, которые выявят победителей на дистанциях от 3 до 15 километров классическим ходом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Утром 11 января в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на 207 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречье Макаровского района произошла авария с участием двух грузовиков и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП один из автомобилей загорелся. Есть пострадавшие, сообщили ТИА «Острова» спасатели.
По предварительным данным, 11 января на 203 километре автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» произошло лобовое столкновение машины cкорой медицинской помощи с автомобилем Isuzu Elf. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
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